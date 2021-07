Olimpíadas de Tóquio: confira as blues que foram convocadas pelas seleções

De pronto, faltam 20 dias para o começo do futebol feminino nas Olimpíadas em Tóquio. Nesse sentido, a maioria das seleções já anunciaram suas jogadoras. E algumas atletas do Chelsea Women representarão seus países no torneio, figurando até mesmo em possíveis favoritas.

As convocadas

Ao todo, 11 blues foram chamadas para suas seleções. A Grã-Bretanha possui o maior número de jogadoras do Chelsea no elenco, com cinco. Em seguida, vem a Suécia, com três. Por fim, Holanda, Canadá, e Austrália possuem uma atleta do time londrino.

Grã-Bretanha

Representando a terra do Chelsea, as convocadas são: Carly Telford, Millie Bright, Sophie Ingle, Niamh Charles e Fran Kirby. Será a primeira Olimpíada para todas elas.

A volante Ingle é a única representante galesa no elenco. Além disso, é a primeira jogadora da região a representar a Grã-Bretanha no futebol feminino em toda história.

Suécia

Atual vice-campeã, a Suécia conta com a ajuda de três blues no seu elenco. São elas: Zećira Mušović, Magdalena Eriksson e Jonna Andersson.

Essa será a segunda Olimpíada para Eriksson e Andersson, uma vez que participaram de edição de 2016. Por outro lado, será a primeira vez que Mušović joga o torneio.

Austrália

As “Matildas” vão para as Olimpíadas de Tóquio contando com sua estrela e capitã, Sam Kerr. Para a atacante blue, será a segunda vez participando do torneio, já que estava presente em 2016.

Holanda

Recém-contratada para o Chelsea, Aniek Nouwen está na lista da Holanda. Ainda que jovem, a zagueira é titular em sua seleção, que é cotada por muitos como uma das favoritas. Será sua primeira vez no torneio.

Canadá

Por fim, Jessie Fleming jogará sua segunda Olimpíada pelo Canadá. Medalhista de bronze em 2016, Fleming busca uma nova medalha em Tóquio.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp