“O positivo é que não desistimos”, reforça Rüdiger sobre jogo pela Champions League

Depois de um primeiro jogo bem abaixo do esperado, o Chelsea demonstrou força e quase reverteu a derrota sofrida em Londres para o Real Madrid. O resultado de 3 a 2 na Espanha, no entanto, não foi o suficiente para os Blues seguirem na busca pelo terceiro título continental. Para Antonio Rüdiger, se não fossem os erros do próprio time, o atual campeão tinha tudo para avançar de fase:

“O positivo é que não desistimos. Não são muitos os times que podem vir aqui e dominá-los como nós fizemos. Mas o grande “mas” é que, nas duas partidas, cometemos erros e contra o Real Madrid você é punido. Estávamos perto [da classificação]. Acho que os dominamos, mas, no final do dia, os pequenos detalhes nos fizeram perder”.

“Marcamos três gols. Acho que poucos podem vir aqui e fazer isso. Para mim, nós fizemos uma partida fantástica. Não entramos em pânico. Marcamos gols e fizemos tudo o que podíamos”, ponderou o zagueiro alemão em entrevista depois da partida (via site oficial do Chelsea).

Fim da linha

Os três gols marcados no Santiago Bernabéu significaram que o Chelsea foi o primeiro time inglês a alcançar tal marca desde 1968. Ainda assim, os tentos de Rodrygo e Karim Benzema garantiram a continuidade dos madridistas na competição. Rüdiger, que marcou seu primeiro gol em um torneio europeu na partida da última terça-feira (12), lamentou a eliminação:

“A Liga dos Campeões é difícil porque você joga contra os melhores da Europa e se cometer pequenos erros, eles o punem. Nas duas partidas cometemos muitos erros individuais. Há arrependimentos, especialmente no primeiro jogo porque não tivemos essa energia”.

“Era matar ou morrer para nós na segunda partida. Acho que antes do jogo ninguém pensava que chegaríamos ao 3 a 0, mas depois a classe individual de Modric e Benzema fez a diferença. Eles têm um elenco fantástico e foram clínicos”, finalizou o defensor.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp