“O jogo em casa fez a diferença”, diz Timo Werner sobre eliminação do Chelsea

Mesmo após garantir uma vitória espetacular contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões.

Timo Werner, que marcou o gol que poderia ter garantido os Blues nas semifinais, lamentou que a partida em Stamford Bridge pesou justamente contra a equipe de Londres:

“O jogo em casa fez a diferença porque este [jogo de volta] teve quase uma exibição perfeita, por isso estamos muito desapontados. [Quase] reverter uma derrota por 3 a 1 em casa foi muito bom para nós. Tínhamos tudo o que precisávamos no 3 a 0. Tivemos a chance de seguir em frente. Tentamos tudo no tempo normal e na prorrogação”.

“Quando comemorei [meu gol], pensei que estava definido. Podíamos ter marcado antes para fazer o 3 a 0, mas os árbitros não nos deram. É um ponto sobre o qual se pode falar. Quase não demos oportunidades ao Real Madrid, mas no final temos de dizer que os gols que eles marcaram foram muito bons”, completou o atacante alemão (via site oficial do Chelsea).

Erros custam vaga

O camisa 11, portanto, sabe que a eliminação nas quartas de final foi decidida por conta de erros dos Blues nos enfrentamentos com o clube que mais vezes venceu o torneio continental.

Por outro lado, o alemão também reconheceu as capacidades da equipe treinada por Carlo Ancelotti:

“[A derrota na primeira partida] foi um problema porque nos colocou em uma situação muito difícil, mas também, por outro lado, foi o que nos trouxe para o segundo jogo a este nível. Fizemos um jogo brilhante e tivemos 10 minutos para fazer um milagre se tornar realidade, por isso é muito decepcionante”.

“Houve um momento, no tempo regulamentar, em que não estávamos bem como estivemos durante a maior parte de todo o jogo. O Real Madrid tem qualidade e eles mostraram isso no 3 a 1. Acho que foi um gol brilhante, um cruzamento incrível de Modric. No final, você não pode pará-los o tempo todo”, apontou Werner sobre o confronto.

