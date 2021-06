O desempenho das blues pelas seleções na Data FIFA

Ao longo da última semana, diversas seleções jogaram seus amistosos pré-olímpicos. E várias atletas do Chelsea foram convocadas para representar seus países. Antes de tudo, Melanie Leupolz e Ann-Katrin Berger chegaram a estar na lista da Alemanha, porém, por problemas pessoais, ambas foram cortadas.

Além disso, Carly Telford, Millie Bright, Niamh Charles e Fran Kirby foram chamadas para a seleção inglesa. Contudo, a equipe não realizou nenhum jogo e elas apenas treinaram juntas.

Suécia (Zecira Musovic, Jonna Andersson e Magdalena Eriksson)

Primeiramente, a seleção com o maior número de blues convocadas saiu invicta e sem levar gols nas duas partidas que realizaram. A primeira, contra a Noruega, foi uma vitória por 1 a 0 das suecas. Já o segundo confronto, contra a Austrália, foi um empate sem gols.

Eriksson começou de titular em ambos os jogos. Enquanto jogou os 90 minutos contra a Noruega, a capitã do Chelsea saiu logo no início contra a Austrália, por conta de uma pequena lesão.

Por outro lado, Andersson começou a primeira partida, porém saiu na reta final e nem sequer entrou em campo na seguinte. Por fim, Musovic ficou no banco nos dois confrontos.

Dinamarca (Pernille Harder)

O resultado dos amistosos para a Dinamarca pode ser descrito como agridoce, uma vez que saíram com uma boa vitória e, em seguida, uma derrota amarga.

Na primeira partida, contra a Austrália, foi uma vitória de 3 a 2 para as dinamarquesas. Apesar do placar apertado, as donas da casa tiveram controle do jogo praticamente durante todos os 90 minutos. Em contrapartida, o confronto seguinte foi uma dolorosa derrota por 3 a 0 para a Espanha.

Harder, camisa 10 e capitã da Dinamarca, começou como titular nas duas partidas, jogando os 90 minutos contra as australianas e saindo no final do jogo na derrota para as espanholas.

Canadá (Jessie Fleming)

Em dois jogos parados e sem gols, a seleção de Fleming saiu com dois empates por 0 a 0. Primeiramente, um confronto contra a República Tcheca e depois, contra o Brasil. Em ambas partidas a blue foi titular.

Holanda (Aniek Nouwen)

A seleção da recém-contratada do Chelsea teve dois jogos bem diferentes, com uma derrota e uma goleada. A princípio, as holandesas enfrentaram a Itália e, com gol de pênalti, saíram derrotadas pelo placar mínimo.

Ao contrário da primeira partida, o duelo contra a Noruega foi um impressionante 7 a 0 para Nouwen e sua seleção.

A zagueira foi titular e jogou os 90 minutos em ambas partidas. Além disso, Nouwen foi incluída na lista de convocação para as Olimpíadas.

Austrália (Sam Kerr)

Assim como já mostrado, as “Matildas” lideradas por Sam Kerr tiveram uma derrota e um empate nessa rodada de amistosos, contra Dinamarca e Suécia, respectivamente.

Kerr, capitã australiana, começou como titular nas duas partidas. Porém saiu machucada no duelo contra as suecas. Ainda não há informações sobre a gravidade da lesão.

Escócia (Erin Cuthbert)

As escocesas tiveram dois confrontos com “irmãs” do Reino Unido e venceram ambos. A primeira partida foi contra a Irlanda do Norte e um gol de pênalti deu a vitória para a Escócia. 1 a 0 também foi o resultado contra País de Gales, com gol de Cuthbert.

A camisa 22 foi reserva no primeiro jogo, mas atuou como titular e deu a vitória para sua seleção contra Gales. Além disso, Cuthbert foi a única jogadora do Chelsea a marcar nessa data FIFA.

País de Gales (Sophie Ingle)

Por fim, as galesas jogaram uma única partida nessa rodada de amistosos. Conforme já dito, perderam para a Escócia. Ingle foi titular e capitã de sua seleção.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp