Na História: os 20 anos da contratação de Lampard

No dia 14 de junho de 2001 o Chelsea contratou ninguém mais, ninguém menos que Frank Lampard. Poucos poderiam imaginar o legado que ele deixaria para o clube. Não só em termos de títulos, mas também e acima de tudo como ídolo contribuindo para conquistas históricas, alcançando marcas e estabelecendo recordes com a, agora, lendária camisa 8 dos Blues.

Durante os 13 anos em que esteve no Chelsea, Lampard se tornou o quarto jogador que mais disputou jogos pelo clube: contando todas as competições foram 648. Além disso, até hoje mantém o posto de maior artilheiro na história dos Blues, com 211 gols.

Do leste para o Oeste

Depois de seis temporadas jogando pelo West Ham, Lampard atravessou a cidade de Londres. Aos 22 anos, chegou para jogar em Stamford Bridge a pedido do então técnico dos Blues, Claudio Ranieri. Uma transferência que custou £11 milhões, algo bastante fora da curva para os padrões daqueles tempos.

Em entrevista recente, ele relembrou que não era visto como uma sensação enquanto estava nas categorias de base. Bem como reconheceu o grande risco que Ranieri assumiu ao pedir sua contratação. Até porque, o destaque no Chelsea não veio de imediato.

Sua estreia aconteceu no dia 19 de agosto de 2001 no empate por 1-1 com o Newcastle United, em jogo válido pela Premier League. Em sua primeira temporada, marcou sete gols e deu duas assistências. O camisa 8 esteve presente na grande maioria dos jogos, seja como reserva ou como titular.

Após ser deixado de fora da convocação da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2002, o ainda jovem jogador focou em sua preparação física para a temporada seguinte. Assim, ele trabalhou durante todo o verão para subir o nível de sua preparação e de seu jogo.

E realmente teve uma melhora em seu desempenho, inclusive, marcando o primeiro gol dos Blues daquela temporada. Mas não foi até sua terceira temporada no clube, juntamente com a chegada do novo dono, Roman Abramovich, que Lampard começou a se destacar e caminhar para se tornar uma das maiores figuras do Chelsea Football Club.

O início da Era Abramovich

O camisa 8 dos Blues fez parte do time regularmente durante a primeira temporada após a compra do Chelsea por Abramovich. Ainda mais, a temporada 2003/2004 acabou sendo o grande divisor de águas para Lampard. Nela marcou 15 gols e contribuiu com nove assistência, atingindo suas melhores marcas até então.

Com a saída de Ranieri, que trouxera Lampard para o oeste de Londres, quem assume o comando dos Blues é José Mourinho. A relação entre o técnico português e o jogador acabou se tornando bastante forte. Inclusive, ambos reconhecem até hoje a importância que tiveram para a carreira um do outro e carregam consigo uma admiração mútua.

Para além dos títulos conquistados junto ao time na temporada 2004/2005, Frank recebeu dois prêmios individuais: o Premier League Player of the Season e o Football Writers’ Association Footballer of the Year. Ambos demonstravam, em primeiro lugar, a grande evolução do seu jogo.

Mas, além disso, representaram o início de anos que viriam a consolidá-lo como uma lenda do clube e um dos grandes nomes do futebol inglês e mundial. Tanto que, na mesma temporada, foi um dos finalistas do prêmio FIFA World Player of the Year, ficando em segundo lugar pelos resultados da votação.

Super Frank Lampard

Mesmo não recebendo distinções individuais como as de 2005, Frank seguiria sua caminhada como um blue. Nas temporadas seguintes, ele melhorou ainda mais suas marcas em termos de gols e assistências, além de se tornar uma das grandes figuras de liderança no elenco.

Com o tempo, ele foi cada vez mais reconhecido. E seus feitos, tanto individuais, como coletivos o tornaram uma figura muito querida pela torcida. Por tudo que representava dentro e fora de campo, a torcida o apelidou de Super Frank. Que, por sua vez, retribuía esse conhecimento se dedicando ao clube de maneira única.

E assim, por conta dos títulos inéditos, dos recordes quebrados e das marcas históricas atingidas, a camisa 8 se tornou lendária. Igualmente ao jogador que a usou por 13 anos. Durante seus anos no Chelsea, Lampard conquistou:

1 Champions League (2012)

1 Europa League (2013)

3 Premier League (2005, 2006 e 2010)

4 FA Cup (2007, 2009, 2010 e 2012)

2 Copas da Liga Inglesa (2005 e 2007)

2 Community Shield (2005 e 2009)

Além disso, como reflexo de todo seu empenho e desempenho, foi convocado para a seleção inglesa por diversas vezes. Assim também, esteve na Copa do Mundo tanto em 2006 como em 2010 representando a Inglaterra.

Apesar de toda importância de sua figura para a torcida e para a história do Chelsea, o jogador e o clube não chegaram a um acordo para renovação do contrato. Então, no dia 4 de maio de 2014 no empate 0-0 contra o Norwich City, Frank Lampard fez seu último jogo com a camisa dos Blues, em frente à torcida que lotava Stamford Bridge.

Jogador, treinador…

Pouco mais de cinco anos após sua última partida como jogador do Chelsea em Stamford Bridge, ele voltou para casa. Porém, não mais como jogador e sim como treinador. Assumindo tal cargo em um momento delicado dentro do clube devido à punição da FIFA, que impossibilitou a realização de novas contratações por duas janelas de transferências.

Isso depois de apenas uma temporada de experiência como treinador no Derby County. Comandando os Rams na Championship, Lampard fez um trabalho fantástico e levou o time à final dos playoffs de acesso para Premier League. No entanto, a figura do inglês, por conta de sua história nos Blues, parecia ser ideal para superar a instabilidade e as incertezas.

De volta para sua “casa”, ele não escondeu a felicidade no dia de seu anúncio como técnico no lugar onde fez história:

“Estou imensamente orgulhoso em voltar ao Chelsea como treinador. Todos sabem o meu amor pelo clube e a história que compartilhamos. Porém, meu foco é no trabalho do momento e na preparação para temporada que está chegando. Vou trabalhar duro e buscar trazer mais sucesso para o clube“.

Não só pela impossibilidade de contratar novos jogadores, mas também por um projeto pessoal, Lampard utilizou muitos jogadores formados nas categorias de base do clube. E os jovens de Cobham deram conta do recado.

Apesar da temporada atípica por conta da pandemia, o time conseguiu garantir uma vaga no Top 4 da Premier League e, consequentemente, a vaga para a Champions League da temporada 2020/2021. Além de alcançar as oitavas de final da Champions 2019/2020, sendo eliminado pelo Bayern, que viria a ser o campeão ao final da competição.

… e lenda, para sempre

Para seu segundo ano como treinador, reforços caros como Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Zyiech e Ben Chilwell chegaram a Londres. Para além das contratações, a base do elenco se manteve a mesma. Em outras palavras, o elenco estava repleto de peças importantes.

Então, com a chegada dos novos nomes, a pressão se tornou um pouco maior para que Frank obtivesse melhores resultados. Assim como existia a questão de administrar um elenco formado por certos nomes de peso, que também acabava sendo um fator de tensão.

A aposta na inexperiência de uma lenda do clube como treinador definitivamente foi alvo de discussões e divergências entre os torcedores por muito tempo. Porém, não há dúvidas de que enquanto esteve no comando dos blues, ele deu tudo de si.

Apesar da eliminação para o Tottenham na Copa da Liga e na campanha instável na Premier League, seu trabalho foi essencial para as outras competições. Ele esteve no comando no início da campanha da FA Cup assim como durante a fase de grupos da UEFA Champions League, que os Blues viriam a conquistar.

Da mesma maneira, a valorização dos jogadores da base do clube permitiu a evolução de muitas peças importantes no elenco. Além de que foi importante para a promoção e o reconhecimento de um trabalho interno do Chelsea, que já está rendendo e sem dúvidas renderá muitos frutos no futuro.

Enfim, ele acabou sendo demitido do cargo em janeiro deste ano, em meio a muitos rumores. No entanto, a postura de Abramovich, bem como da diretoria e da torcida, só reforçaram que, apesar dos pesares, Frank Lampard é e sempre será uma eterna lenda do clube londrino. E quem sabe o destino não o leva para Stamford Bridge de novo…

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp