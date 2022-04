“Mostramos fome em campo”, diz Marcos Alonso sobre vitória e recuperação

A vitória do Chelsea contra o Southampton por 6 a 0, pela Premier League, foi importante para consolidar a terceira colocação no campeonato. Além de colocar o time de volta no caminho das vitórias após tropeços pesados na última semana. Autor do primeiro gol do time de Londres na goleada, Marcos Alonso, deixou claro que os jogadores tinham um único objetivo na partida:

“Nós jogadores não gostamos de perder. Não estamos acostumados e obviamente depois de duas derrotas mostramos fome em campo e conquistamos os três pontos. Acho que jogamos muito bem desde o início. Ficar juntos e se recuperar após a derrota na quarta-feira era o que tínhamos de fazer. Estou muito feliz por sempre ajudar a equipe e já pronto para o próximo jogo”.

“Ainda estávamos com fome de mais gols e muito sólidos, o que acho importante. Obviamente, não é a mesma abordagem para o jogo quando já estamos com 4 a 0, mas acho que fizemos um bom segundo tempo também, controlando o jogo e tentando mover a bola de um lado para o outro”, destacou o camisa 3 (via site oficial do Chelsea).

De olho no Real Madrid

Nesta terça-feira (12), o Chelsea encara o Real Madrid buscando reverter a derrota de 3 a 1 no primeiro jogo. Mais que tentar tirar a desvantagem no placar, o time de Londres tentará vencer para seguir em busca da defesa do título continental. Formado na base do clube madridista, Alonso segue confiante para o jogo contra o ex-clube:

“Vai ser difícil. É o Real Madrid e estamos com dois gols de desvantagem, mas não vamos perder a esperança. Somos capazes de fazer uma grande partida. Ainda temos 90 minutos para jogar. Precisamos estar focados, sermos humildes e trabalhar muito duro”.

Enfim, o jogo entre Blues e Merengues está marcado para às 16h, no horário de Brasília. Para garantir a classificação dentro dos 90 minutos, os Blues precisam de uma vitória por três gols de diferença. Por outro lado, uma vitória por dois gols de diferença leva ao tempo-extra. Qualquer outro resultado, portanto, tira o Chelsea da competição.

