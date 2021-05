Mason Mount mira seguir o caminho de grandes ídolos

Criado no Chelsea, Mason Mount cresceu vivendo a cultura dos Blues. Atualmente, aos 22 anos, já é um dos melhores jogadores do time, que chegou à final da Champions League.

Seguir os passos dos grandes

Inicialmente, Mason Mount citou seu objetivo como jogador do Chelsea, e relembrou o sentimento no dia do título, em 2012.

“A Champions League é enorme. É sobre a história da competição e o que o Chelsea já fez nela antes. Queremos seguir os passos daqueles times do passado que foram muito bem sucedidos. Se ganharmos pela segunda vez, podemos criar grandeza para este clube”.

“Lembro-me de assistir em 2008 quando perdemos para o United, mas o mais memorável é o Chelsea ganhando e Drogba marcando o gol de pênalti decisivo. Eu estava comemorando em casa com minha família, ficando louco!”.

“As cenas depois do jogo, mesmo agora eu as vejo e você vê Drogba correndo com o troféu, todos no gol, pegando a rede e tudo mais. Essas são as pequenas coisas que você se lembra”.

Champions League é diferente

Finalmente, Mount citou o que a competição representa para ele.

“É o hino. Quando você está perfilado e isso vem, eu o canto para mim mesmo. Mesmo que você não deva cantá-lo, eu tenho um pouco de canto para mim mesmo. É tão especial quando isso acontece”.

“É a Champions League e você sabe que está prestes a jogar um grande jogo. Esta é uma final, então vai ser muito especial e obviamente estamos todos ansiosos por ela”.

