Marc Guehi está pronto para fazer sucesso no Chelsea

Mais uma cria de Cobham, o zagueiro Marc Guehi é uma figura fundamental no Swansea nesta temporada.

Aos 20 anos, o inglês coleciona convocações para as seleções de base e pode ganhar chances no elenco do Chelsea para a próxima temporada.

Destaque na base

Desde 2007 no Chelsea, Marc Guehi passou do time de formação para o sub18 em 2016. Posteriormente, em 2018, chegou no sub23, e por lá ficou até janeiro de 2020, quando foi emprestado ao Swansea.

Pelo Chelsea, o zagueiro fez 30 jogos pelo ‘Youth team’ de Jody Morris em 2017/18. Nesta temporada, Guehi foi fundamental na conquista de quatro competições!

Além disso, o destaque na base rendeu ao zagueiro uma estreia no profissional. Em setembro de 2019, Frank Lampard o colocou em campo em uma vitória contra o Grimsby Town, pela Carabao Cup.

Há quatro anos, Guehi foi titular na seleção inglesa sub17 que venceu a Copa do Mundo da categoria, em 2017. Predestinado, o zagueiro marcou um gol nesta final, que garantiu o único título da Inglaterra na competição.

O treinador naquela conquista era Steve Cooper, que é atualmente o comandante do Swansea. Por confiar em Guehi, o técnico fez questão de assegurar a permanência do zagueiro para a reta final da temporada, na qual o zagueiro se destaca.

Destaque na Championship

Apesar da pouca idade, Marc Guehi consegue entregar performances maduras e com liderança no setor defensivo. Além disso, com facilidade para jogar com a bola nos pés, o zagueiro consegue fazer a transição da defesa para o ataque com qualidade.

Portanto, o zagueiro foi peça chave na campanha do Swansea, que terminou a Championship na quarta colocação, e está disputando os Playoffs.

Além disso, Marc Guehi apareceu novamente no momento decisivo. Foi escolhido como o melhor jogador nas duas partidas de semifinal, contra o Barnsley, e levou o time, que agora visa a vaga na próxima Premier League, para as finais.

Com mais de 40 jogos na temporada, o zagueiro tem em média 3.2 interceptações e divididas por partida, além de 3.1 bolas longas precisas. Forte no alto, Guehi vence mais de três disputas aéreas a cada jogo.

Destaque no time principal?

Atualmente, o Chelsea de Thomas Tuchel joga com três zagueiros. As características de Marc Guehi o tornam um ótimo nome para ser uma das opções pelo setor esquerdo – atualmente ocupado por Antonio Rudiger como titular.

Vale lembrar, que por ser muito jovem, Guehi teria que se provar em campo para ganhar as chances no time titular. Porém, assim como os outros jovens de Cobham, é necessário ter humildade e trabalho duro para se estabelecer como figura importante no elenco principal.

De fato, o salto da Championship para a Premier League é grande, mas as atuações do zagueiro na segunda prateleira do futebol inglês foram bem sólidas. Portanto, caso a chance apareça, o zagueiro deve estar pronto para tomar conta da defesa do Chelsea por muitas temporadas.

Interesse de outras equipes

Sabendo que o Chelsea produz muitos jogadores e não consegue aproveitar todos, alguns clubes da Premier League consideram a contratação de Marc Guehi.

Portanto, de acordo com o The Athletic, o Chelsea estendeu o contrato de seu defensor até 2023.

Porém, o jornal informou que a extensão não é a garantia de que o zagueiro será aproveitado na próxima temporada. O Chelsea pode emprestar o jogador para ganhar mais experiência, ou ouvir propostas de algumas equipes.

Se for o caso, existem vários clubes que gostariam de contar com Guehi e monitoram a situação. O The Athletic listou Newcastle, Crystal Palace, West Ham, Southampton e Borussia Monchengladbach como principais interessados.

