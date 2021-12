Lille será o adversário do Chelsea nas oitavas da Champions

Na busca pelo tricampeonato europeu, o Chelsea conheceu seu adversário nas oitavas de final da UEFA Champions League: o LOSC Lille. O sorteio, realizado hoje em Nyon, na Suíça, colocou os franceses no caminho dos Blues.

O fato curioso é que o sorteio teve que ser feito duas vezes, por conta de um erro no software da UEFA. A princípio o evento ocorreu às 8h (de Brasília), mas, por conta da falha, foi anulado e refeito às 11h. Ironicamente, o Lille foi o adversário sorteado para o Chelsea nas duas ocasiões.

O primeiro jogo será em Stamford Bridge e o segundo no Pierre-Mauroy, estádio dos atuais campeões franceses. Nesse sentido, a data dos duelos ainda será definida posteriormente.

Possibilidades

A primeira vista, entre os possíveis adversários, o Lille poderia ser considerado, talvez, o menos complexo deles. Isso porque as demais possibilidades eram Bayern de Munique, Real Madrid e Ajax.

Vale lembrar, ainda, que as restrições impostas pela UEFA impossibilitavam o Chelsea de enfrentar times ingleses, bem como a Juventus, por ter vindo do mesmo grupo.

Como estão os franceses?

Após a mágica temporada passada, coroada com o título francês, a equipe de Jocelyn Gourvennec atravessa um período de instabilidade.

Em síntese, a venda de importantes jogadores, como Boubakari Soumaré ao Leicester, alterou algumas características da equipe. Assim, o Lille é, nesse momento, o 11° colocado da Ligue 1, e está 20 pontos atrás do primeiro colocado Paris Saint-Germain.

Entretanto, os Buldogues, como são conhecidos, pagam por um início ruim e vêm fazendo uma campanha de recuperação na temporada. Nesse sentido, já são nove jogos sem perder, entre partidas de Campeonato Francês e Champions League, totalizando cinco vitórias e quatro empates.

Na competição continental, aliás, o Lille terminou na primeira colocação de seu grupo que tinha ainda RB Salzburg, Sevilla e Wolfsburg. Os franceses somaram onze pontos, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

O que esperar?

A grande estrela da companhia é o jovem atacante Jonathan David. O canadense de 21 anos é o artilheiro da equipe na atual temporada, já tendo marcado 14 gols.

Juntamente com David, há ainda que se ter atenção com o turco Burak Yilmaz. Apesar de o experiente atacante não vive sua melhor fase, mas foi o artilheiro da equipe na vitoriosa campanha do título francês.

Outro ponto de destaque nos franceses é o meio-campista Renato Sanches. O jovem português, com passagem recente pelo Bayern de Munique, faz grande temporada e já é especulado novamente em gigantes europeus.

