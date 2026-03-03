Liam Rosenior cobra disciplina e atualiza situação de Cole Palmer antes de Aston Villa x Chelsea

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, concedeu entrevista coletiva antes da viagem da equipe a Birmingham para enfrentar o Aston Villa, na próxima quarta-feira, no Villa Park.

Após a derrota por 2 a 1 para o Arsenal, no domingo, os Blues terão pouco tempo para reagir. Na coletiva, Rosenior falou sobre disciplina, cartões vermelhos, liderança no elenco e a condição física de Cole Palmer. Confira os principais trechos:

🗣️ “Foi uma oportunidade perdida”

Sobre a derrota no fim de semana:

“Decepção, oportunidade perdida. Essas são as duas principais coisas. E não apenas do jogo de ontem, mas dos últimos três jogos. Taticamente e tecnicamente fomos muito bem. A forma como construímos o jogo e atuamos entre as áreas foi positiva. Mas, nos momentos decisivos, não aproveitamos as oportunidades. Deveríamos ter pelo menos mais quatro pontos nas últimas partidas.”

🔴 Disciplina e cartões

Rosenior foi direto ao falar sobre os problemas disciplinares:

“Precisamos melhorar. É simples assim.”

Ele reforçou a importância da responsabilidade individual:

“Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade. Se eu erro na escalação, assumo. Os jogadores precisam fazer o mesmo.”

Pedro Neto

O treinador confirmou que Pedro Neto pediu desculpas ao grupo após o cartão por reclamação.

“Sentiremos sua falta na quarta-feira. Mas preciso ver melhora no comportamento. Não foi só ele. Tivemos cartões desnecessários.”

🧢 Enzo Fernández continuará como vice-capitão

Questionado sobre os cartões frequentes de Enzo Fernández, Rosenior foi categórico:

“Nunca. Enzo é um líder de primeira linha.”

Ele reconheceu que a equipe é jovem, mas não aceita isso como desculpa:

“Somos uma das equipes mais jovens da liga e da Europa. Isso traz aprendizado. Precisamos crescer com essas experiências.”

🧤 Confiança em Robert Sánchez

Sobre o desempenho de Robert Sánchez, o treinador evitou críticas individuais:

“Trata-se da funcionalidade da equipe. Tirando os dois gols em bola parada, funcionamos muito bem contra os líderes da liga. Perdemos porque não aproveitamos os momentos.”

🎯 Preparação para o Aston Villa

Rosenior destacou a qualidade ofensiva do Villa e o perigo nos chutes de fora da área:

“Eles marcam grandes gols porque têm grandes jogadores ofensivos. Será um jogo muito difícil.”

📐 Problemas nas bolas paradas

O treinador assumiu maior responsabilidade na organização defensiva em escanteios:

“Assumi mais responsabilidade porque é algo que precisa melhorar. Não é apenas treino, é mentalidade, foco e concentração.”

⚽ Identidade de jogo

Rosenior reafirmou que o estilo atual é parte do projeto a longo prazo:

“Esses jogadores são totalmente capazes de executar a identidade que quero. Mas isso leva meses. Precisamos ganhar no curto prazo sem perder a visão de longo prazo.”

💬 Como corrigir os cartões vermelhos?

“Quando temos 11 jogadores em campo, nossa porcentagem de vitórias sobe drasticamente. Isso precisa ser motivação suficiente.”

Ele também indicou que poderá ajustar a escalação com base na disciplina:

“Não posso passar a temporada tendo um cartão vermelho a cada dois ou três jogos.”

🎯 Situação física de Cole Palmer

Boas notícias sobre Cole Palmer:

“Não foi problema na virilha. Foi apenas uma pancada. Ele está absolutamente bem.”

Rosenior confirmou que a substituição contra o Arsenal foi tática e garantiu que Palmer está apto para começar na quarta-feira.

🏥 Atualizações do elenco

Marc Cucurella: próximo de retornar, possivelmente já nesta semana

Estêvão Willian: voltou a correr no gramado

Romeo Lavia: ganhou minutos e está perto de começar partidas

Reece James: disponível

Jamie Gittens: em boa condição

Liam Delap: entrou bem no último jogo

O Chelsea agora foca totalmente na reação diante do Aston Villa, buscando transformar boas atuações em resultados concretos, algo que Rosenior deixou claro ser prioridade imediata.