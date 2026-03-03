Liam Rosenior cobra disciplina e atualiza situação de Cole Palmer antes de Aston Villa x Chelsea

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, concedeu entrevista coletiva antes da viagem da equipe a Birmingham para enfrentar o Aston Villa, na próxima quarta-feira, no Villa Park.
Após a derrota por 2 a 1 para o Arsenal, no domingo, os Blues terão pouco tempo para reagir. Na coletiva, Rosenior falou sobre disciplina, cartões vermelhos, liderança no elenco e a condição física de Cole Palmer. Confira os principais trechos:
🗣️ “Foi uma oportunidade perdida”
Sobre a derrota no fim de semana:
“Decepção, oportunidade perdida. Essas são as duas principais coisas. E não apenas do jogo de ontem, mas dos últimos três jogos.
Taticamente e tecnicamente fomos muito bem. A forma como construímos o jogo e atuamos entre as áreas foi positiva. Mas, nos momentos decisivos, não aproveitamos as oportunidades.
Deveríamos ter pelo menos mais quatro pontos nas últimas partidas.”
🔴 Disciplina e cartões
Rosenior foi direto ao falar sobre os problemas disciplinares:
“Precisamos melhorar. É simples assim.”
Ele reforçou a importância da responsabilidade individual:
“Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade. Se eu erro na escalação, assumo. Os jogadores precisam fazer o mesmo.”
Pedro Neto
O treinador confirmou que Pedro Neto pediu desculpas ao grupo após o cartão por reclamação.
“Sentiremos sua falta na quarta-feira. Mas preciso ver melhora no comportamento. Não foi só ele. Tivemos cartões desnecessários.”
🧢 Enzo Fernández continuará como vice-capitão
Questionado sobre os cartões frequentes de Enzo Fernández, Rosenior foi categórico:
“Nunca. Enzo é um líder de primeira linha.”
Ele reconheceu que a equipe é jovem, mas não aceita isso como desculpa:
“Somos uma das equipes mais jovens da liga e da Europa. Isso traz aprendizado. Precisamos crescer com essas experiências.”
🧤 Confiança em Robert Sánchez
Sobre o desempenho de Robert Sánchez, o treinador evitou críticas individuais:
“Trata-se da funcionalidade da equipe. Tirando os dois gols em bola parada, funcionamos muito bem contra os líderes da liga. Perdemos porque não aproveitamos os momentos.”
🎯 Preparação para o Aston Villa
Rosenior destacou a qualidade ofensiva do Villa e o perigo nos chutes de fora da área:
“Eles marcam grandes gols porque têm grandes jogadores ofensivos. Será um jogo muito difícil.”
📐 Problemas nas bolas paradas
O treinador assumiu maior responsabilidade na organização defensiva em escanteios:
“Assumi mais responsabilidade porque é algo que precisa melhorar. Não é apenas treino, é mentalidade, foco e concentração.”
⚽ Identidade de jogo
Rosenior reafirmou que o estilo atual é parte do projeto a longo prazo:
“Esses jogadores são totalmente capazes de executar a identidade que quero. Mas isso leva meses. Precisamos ganhar no curto prazo sem perder a visão de longo prazo.”
💬 Como corrigir os cartões vermelhos?
“Quando temos 11 jogadores em campo, nossa porcentagem de vitórias sobe drasticamente. Isso precisa ser motivação suficiente.”
Ele também indicou que poderá ajustar a escalação com base na disciplina:
“Não posso passar a temporada tendo um cartão vermelho a cada dois ou três jogos.”
🎯 Situação física de Cole Palmer
Boas notícias sobre Cole Palmer:
“Não foi problema na virilha. Foi apenas uma pancada. Ele está absolutamente bem.”
Rosenior confirmou que a substituição contra o Arsenal foi tática e garantiu que Palmer está apto para começar na quarta-feira.
🏥 Atualizações do elenco
Marc Cucurella: próximo de retornar, possivelmente já nesta semana
Estêvão Willian: voltou a correr no gramado
Romeo Lavia: ganhou minutos e está perto de começar partidas
Reece James: disponível
Jamie Gittens: em boa condição
Liam Delap: entrou bem no último jogo
O Chelsea agora foca totalmente na reação diante do Aston Villa, buscando transformar boas atuações em resultados concretos, algo que Rosenior deixou claro ser prioridade imediata.