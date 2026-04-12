Liam Rosenior analisa derrota do Chelsea e fala sobre Enzo Fernández

O resultado foi marcado por vaias da torcida ao apito final, após uma segunda etapa desastrosa dos Blues. Os gols de Nico O’Reilly, Marc Guehi e Jeremy Doku garantiram a vitória do City, deixando o Chelsea fora do top 5 da tabela.
Análise de Liam Rosenior sobre a derrota
“Uma enorme desilusão”
Rosenior não escondeu a frustração com o desempenho da equipe, principalmente no segundo tempo.
“É uma enorme desilusão, especialmente pelo que fizemos na primeira parte. Mas isso tem acontecido muitas vezes: o Manchester City volta melhor no segundo tempo. Sofrer dois gols em sequência daquela forma é algo que não pode acontecer.”
O treinador destacou a falta de resiliência da equipe nos momentos decisivos.
Queda de rendimento na segunda etapa
Apesar de elogiar a organização defensiva no primeiro tempo, Rosenior criticou a queda brusca de desempenho após o intervalo.
“Na segunda parte, não estivemos nem perto do nível esperado. No primeiro tempo fomos sólidos, difíceis de ultrapassar e perigosos nas transições. Mas sofrer dois gols seguidos mudou tudo.”
Enzo Fernández faria diferença?
O treinador comentou sobre a ausência de Enzo Fernández e sua possível influência no resultado.
“É possível. O Enzo é um jogador de topo e uma pessoa de grande caráter. A decisão foi tomada pensando no longo prazo e na cultura do clube. Ele tem sido fantástico e estamos ansiosos pelo seu retorno.”
Problemas recorrentes e responsabilidade do treinador
Rosenior assumiu responsabilidade pela dificuldade do time em reagir a momentos adversos.
“Tenho que mudar isso agora. Não vou me esconder atrás de transferências. Esse é o meu trabalho. Já aconteceu vezes demais contra equipes de alto nível.”
Mesmo assim, destacou que o Chelsea ainda segue vivo em competições importantes.
- Briga por vaga na Champions League
- Disputa da FA Cup
Pressão no comando do Chelsea
O técnico reconheceu a grandeza do clube e a necessidade imediata por resultados.
“Este é um clube enorme. Eu entendo a história e as exigências. Preciso vencer agora. Não é desculpa, é realidade.”
Ele também comparou processos de reconstrução com técnicos como Pep Guardiola e Jürgen Klopp, destacando que chegou no meio da temporada.
Momento difícil e necessidade de evolução
Rosenior admitiu a fase negativa, mas reforçou a necessidade de evolução imediata.
“Temos que continuar trabalhando, melhorar o equilíbrio da equipe e defender melhor em certos momentos.”
Mercado de transferências e reforços
O treinador revelou que o clube já planeja ajustes para a próxima janela de transferências.
“Estamos discutindo todos os aspectos: físico, técnico e posicionamento. Sabemos exatamente onde precisamos melhorar no verão.”
A derrota para o Manchester City evidencia problemas estruturais no Chelsea, especialmente na consistência ao longo dos 90 minutos. Rosenior demonstra consciência das falhas e pressão por resultados, enquanto o clube já se movimenta para ajustes no elenco.