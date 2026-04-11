Liam Rosenior abre o jogo sobre Enzo Fernández, lesões no Chelsea e duelo decisivo contra o Manchester City
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, concedeu entrevista coletiva antes do confronto diante do Manchester City pela Premier League. Em um momento decisivo da temporada, o treinador abordou temas relevantes como a situação de Enzo Fernández, atualizações médicas do elenco e a importância do jogo na luta por vaga na Champions League.
Enzo Fernández pede desculpas, mas segue fora
Rosenior confirmou que o meio-campista argentino se retratou internamente após um episódio recente:
“Tivemos uma conversa muito boa, falamos três ou quatro vezes. Ele pediu desculpas para mim e para o clube.”
Apesar disso, o jogador não estará disponível para o confronto:
“Ele não vai jogar no domingo. Ainda há alguns obstáculos a serem superados.”
O treinador destacou que a decisão vai além do aspecto esportivo:
“Não se trata de indivíduos. Existem valores e uma cultura no clube que precisam ser respeitados.”
Atualização do elenco: quem pode voltar?
- Estêvão atuou os 90 minutos contra o Port Vale
- Trevoh Chalobah já retornou aos treinos em campo
- Levi Colwill treina normalmente, mas ainda passa por avaliações
- Reece James voltou a correr
“Tenho um bom elenco e estamos prontos para esse desafio.”
Chelsea x Manchester City: jogo-chave na temporada
O confronto tem peso direto na tabela. O Chelsea busca consolidar sua posição no top 5 — que garante vaga na próxima Champions League — enquanto o City segue pressionando na disputa pelo título.
Rosenior reconheceu a força do adversário:
“Sabemos que o Manchester City tem jogadores de classe mundial e um treinador incrível.”
Mesmo assim, demonstrou confiança:
“Se executarmos bem o plano de jogo, podemos causar problemas.”
Pep Guardiola e o impacto no futebol mundial
“Ele influenciou todo o futebol. Mudou o jogo. É um treinador incrível.”
Moisés Caicedo em destaque
O técnico também exaltou o momento do volante equatoriano, que se aproxima de 100 jogos na Premier League:
“Para mim, ele é um dos melhores volantes do mundo, talvez o melhor.”
Segundo Rosenior, o jogador será peça-chave no confronto.
Evolução do Chelsea e foco na Champions League
Com pouco tempo de trabalho, o treinador reforçou o equilíbrio entre desempenho e resultado:
“Quero fazer a equipe evoluir, mas sem comprometer vitórias no curto prazo.”
Sobre o objetivo principal:
“São três pontos que nos aproximam da classificação para a Champions League.”
Retrospecto não entra em campo
“O passado não tem relevância para este jogo.”
O duelo entre Chelsea e Manchester City representa muito mais do que três pontos. Para os Blues, é uma oportunidade de afirmação na reta final da temporada e um passo importante rumo à Champions League.
A ausência de Enzo Fernández, o crescimento de Moisés Caicedo e o desafio tático contra Pep Guardiola são os principais pontos de atenção para um dos jogos mais aguardados da rodada.
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