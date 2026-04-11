Liam Rosenior abre o jogo sobre Enzo Fernández, lesões no Chelsea e duelo decisivo contra o Manchester City

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, concedeu entrevista coletiva antes do confronto diante do Manchester City pela Premier League. Em um momento decisivo da temporada, o treinador abordou temas relevantes como a situação de Enzo Fernández, atualizações médicas do elenco e a importância do jogo na luta por vaga na Champions League.

Enzo Fernández pede desculpas, mas segue fora

Rosenior confirmou que o meio-campista argentino se retratou internamente após um episódio recente:

“Tivemos uma conversa muito boa, falamos três ou quatro vezes. Ele pediu desculpas para mim e para o clube.”

Apesar disso, o jogador não estará disponível para o confronto:

“Ele não vai jogar no domingo. Ainda há alguns obstáculos a serem superados.”

O treinador destacou que a decisão vai além do aspecto esportivo:

“Não se trata de indivíduos. Existem valores e uma cultura no clube que precisam ser respeitados.”

Atualização do elenco: quem pode voltar?

Estêvão atuou os 90 minutos contra o Port Vale

Trevoh Chalobah já retornou aos treinos em campo

Levi Colwill treina normalmente, mas ainda passa por avaliações

Reece James voltou a correr

“Tenho um bom elenco e estamos prontos para esse desafio.”

Chelsea x Manchester City: jogo-chave na temporada

O confronto tem peso direto na tabela. O Chelsea busca consolidar sua posição no top 5 — que garante vaga na próxima Champions League — enquanto o City segue pressionando na disputa pelo título.

Rosenior reconheceu a força do adversário:

“Sabemos que o Manchester City tem jogadores de classe mundial e um treinador incrível.”

Mesmo assim, demonstrou confiança:

“Se executarmos bem o plano de jogo, podemos causar problemas.”

Pep Guardiola e o impacto no futebol mundial

“Ele influenciou todo o futebol. Mudou o jogo. É um treinador incrível.”

Moisés Caicedo em destaque

O técnico também exaltou o momento do volante equatoriano, que se aproxima de 100 jogos na Premier League:

“Para mim, ele é um dos melhores volantes do mundo, talvez o melhor.”

Segundo Rosenior, o jogador será peça-chave no confronto.

Evolução do Chelsea e foco na Champions League

Com pouco tempo de trabalho, o treinador reforçou o equilíbrio entre desempenho e resultado:

“Quero fazer a equipe evoluir, mas sem comprometer vitórias no curto prazo.”

Sobre o objetivo principal:

“São três pontos que nos aproximam da classificação para a Champions League.”

Retrospecto não entra em campo

“O passado não tem relevância para este jogo.”

O duelo entre Chelsea e Manchester City representa muito mais do que três pontos. Para os Blues, é uma oportunidade de afirmação na reta final da temporada e um passo importante rumo à Champions League.

A ausência de Enzo Fernández, o crescimento de Moisés Caicedo e o desafio tático contra Pep Guardiola são os principais pontos de atenção para um dos jogos mais aguardados da rodada.

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