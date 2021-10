Leicester City faz jogo duro, mas Chelsea Women vence em casa

Neste domingo (10), o Chelsea recebeu o recém-promovido Leicester em Kingsmeadow. Entretanto, quem esperava um jogo tranquilo para as Blues teve uma surpresa. As mandantes entraram com um time misto e, dessa forma, sofreu para ter uma boa performance. Por quase todo o jogo, as visitantes resistiram à pressão do time de Emma Hayes. Ainda assim, dois gols nos dez minutos finais garantiram a vitória das londrinas.

Um sonolento primeiro tempo

Em síntese, uma palavra pode resumir o que foi a primeira etapa: monótono. Por 45 minutos, o Chelsea teve o domínio da posse de bola. Contudo, pouco conseguiu criar nesse meio tempo e, quando criou, não foi o suficiente para tirar o 0 do placar.

Segundo tempo melhor e substituições cruciais

Diferente da primeira etapa, os 45 minutos finais foram relativamente mais emocionantes. Logo no início, Magdalena Eriksson cabeceou e a bola foi afastada em cima da linha. O Chelsea manteve o domínio, mas agora era a goleira do Leicester, Kristie Levell, que não queria deixar a bola entrar. A arqueira das Foxes realizou diversas boas defesas ao longo do segundo tempo.

Assim, o Chelsea foi obrigado a mexer e melhorou seu desempenho. Ainda assim, o relógio entrou nos dez minutos finais com o placar zerado. Até que, aos 82′, Jessie Fleming cruzou rasteiro e Pernille Harder, que saiu do banco, abriu o placar. Em seguida, Sam Kerr escorou de cabeça para Fran Kirby. A inglesa arrancou e finalizou para selar a vitória blue.

Marca histórica e próximo compromisso

Dessa forma, o Chelsea garantiu a segunda colocação ao fim da 5ª rodada. Além disso, o triunfo marcou a centésima vitória de Emma Hayes na Women’s Super League. Por fim, foi a quinquagésima-sexta partida seguida com pelo menos um gol marcado da equipe londrina. Assim, as Blues se tornam detentoras do recorde na Inglaterra, entre masculino e feminino.

Agora, o Chelsea vai até Turim buscar sua primeira vitória na Champions League. A partida contra a Juventus será na quarta-feira (13), às 16h de Brasília. Assim como todas as partidas da fase de grupo, o confronto terá transmissão no Youtube do DAZN.

