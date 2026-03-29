Jogadores do Chelsea se destacam na Data FIFA: Cucurella vence com a Espanha e Cole Palmer impressiona pela Inglaterra.

Meia inglês muda o ritmo da partida ao sair do banco, enquanto jogadores do Chelsea se destacam na Data FIFA

Jogadores do Chelsea tiveram participações importantes durante a Data FIFA, com destaque para Marc Cucurella e Cole Palmer, que contribuíram em compromissos internacionais por suas seleções.

Pela Inglaterra, Cole Palmer começou no banco, mas entrou no início do segundo tempo e rapidamente impactou o jogo contra o Uruguai, em Wembley. Com o placar ainda em 0 a 0, o meia trouxe criatividade e dinamismo ao ataque inglês.

Em uma de suas primeiras participações, Palmer cobrou uma falta com precisão e encontrou Dominic Calvert-Lewin em ótima posição. O atacante, porém, acabou desperdiçando a oportunidade ao cabecear para fora, mesmo com o gol aberto.

Já Marc Cucurella foi titular na vitória convincente da Espanha sobre a Sérvia, em mais uma atuação sólida da equipe espanhola, que segue embalada em sua preparação internacional.

Outro destaque foi Enzo Fernández, que marcou na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Mauritânia, em Buenos Aires, ampliando seus números pela seleção nacional.

Por fim, Moisés Caicedo atuou durante toda a partida no empate por 1 a 1 entre Equador e Marrocos, mostrando consistência no meio-campo.