Joe Cole revela conversa com Mount antes da final

Dois meias ingleses que vestem a camisa azul com dedicação. No passado, Joe Cole. Atualmente, Mason Mount.

O ex-jogador deu algumas dicas para o atual camisa 19 do Chelsea antes da final da Champions League.

Não olhe para a taça

Joe Cole foi vice-campeão com o Chelsea em 2008. Segundo ele, um ato daquele dia ainda o ‘assombra’.

“Eu disse a Mason para não olhar para o troféu. O que pode parecer um pouco estranho, mas foi algo que eu fiz em 2008 e acho que me colocou fora de minha zona, sempre tão ligeiramente”.

“Foi de uma experiência pessoal e eu disse a Mason [para não olhar para o troféu] apenas para tentar minimizar as coisas antes do jogo”. A única vez em 2008 que me senti como uma final da Champions League foi quando vimos o troféu”.

“Quando eu vi o troféu, ele apenas me deixou um pouco fora de jogo. Eu mesmo não tive um jogo particularmente bom na final, eu e Patrice Evra acabamos de cancelar um ao outro, mas eu apenas senti que minha rotina havia sido interrompida tão levemente”.

Aproveite o momento

Segundo Joe Cole, é necessário dar valor à final, e aproveitar o momento. No caso de Cole, foi a única em sua carreira, portanto, é necessário levar isso em consideração.

“O que eu disse a Mason foi apenas para jogar o jogo e não para a ocasião, concentrar-se como você normalmente faria e apenas aproveitar. Eu tinha 28 anos quando joguei na final, que foi minha primeira e última participação. Mason é um jovem com sua carreira pela frente e espero que esta seja a primeira de muitas finais da Champions League em que ele joga com o Chelsea”.

