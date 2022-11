Gary Cahill anunciou aposentadoria

Esta semana o lendário zagueiro Gary Cahill anunciou sua aposentadoria do futebol.

O ex-capitão do Chelsea, que completa 37 anos no mês que vem, fez tal anúncio em suas redes sociais, tendo jogado mais recentemente pelo Bournemouth no último período do Campeonato.

Cahill passou sete temporadas e meia em Stamford Bridge e deu os melhores anos de sua carreira ao Chelsea, ajudando o clube a levantar oito grandes honras, incluindo dois títulos da Primeira Liga Inglesa e aquela memorável coroa da Liga dos Campeões, que veio apenas meses depois de ele assinar chegando do Bolton Wanderers.

Ele chegou como um sólido defensor da Premier League, mas poucos poderiam ter previsto o impacto que ele iria ter ao longo de seu tempo. O Yorkshireman será mais lembrado pelo papel que desempenhou nesses sucessos do troféu, que incluíram duas vitórias na Liga Europa, duas Copas da FA e uma Copa da Liga. Sua equipe foi nomeada Equipe do Ano da PFA em temporadas de 2013-2014, 2014-2015 e 2016-2017.

É claro que nenhum torcedor do Chelsea jamais esquecerá o papel que ele desempenhou na maior noite do clube, quando foram coroados campeões europeus em 2012. Cahill conseguiu o troféu da Liga dos Campeões poucos meses depois de se juntar ao Chelsea.

Tendo se lesionado na segunda etapa da semifinal da Liga dos Campeões contra o Barcelona, havia uma chance real de que ele não chegasse à final, mas com Terry e Branislav Ivanovic suspensos, ambos Cahill e David Luiz foram convidados a jogar através da barreira da dor pelo que provou, como eles devem ter temido devido a muito treino perdido nas semanas anteriores, o máximo em 120 minutos da partida.

Rápido avanço desse triunfo inicial, Cahill foi nomeado capitão do clube em 2017 após a saída de Terry, uma decisão que caiu bem tanto para os torcedores quanto para os companheiros de equipe.

Seu último runout em Stamford Bridge veio como substituto tardio em maio de 2019, quando ele completou suas 291 partidas pelo Chelsea com 25 gols de sua autoria. Munique, triunfos do título e vitória de Wembley, Cahill conseguiu tudo isso durante seu tempo no Chelsea, antes de jogar mais duas temporadas com o Crystal Palace na Primeira Liga.

Um grande jogador, um grande capitão e um grande homem. Ele chegou a um grande clube com grandes sonhos, aqueles que ele provavelmente admitirá que não esperava que fossem realizados tão rapidamente e a tal ponto. Ele deixou o clube como uma lenda para desfrutar de sua aposentadoria.

