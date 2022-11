Fora da Copa, Kanté vive uma crise com as lesões

No dia 18 de outubro, o Chelsea divulgou, de forma oficial, uma notícia importante envolvendo o volante N’Golo Kanté e seu estado físico recente. “Kanté passou por uma operação em sua lesão na coxa. O meio-campista visitou um especialista junto com o departamento médico do clube para explorar as opções envolvendo a abordagem de sua reabilitação e, como acordado pelo próprio jogador, N’Golo optou por uma cirurgia para reparar os danos. Após a operação, é esperado que N’Golo fique afastado dos gramados por quatro meses”, relatou o clube em nota oficial.

Além de ser um desfalque importante para o Chelsea, o jogador também recebeu a péssima notícia de que estará fora da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O torcedor que se programou para as apostas desportivas online com o jogador em campo, ainda terá tempo para reavaliar os próximos passos. A seleção da França não contará com uma das grandes peças que levaram os Bleusao título em 2018, já que Kanté ficará ausente do futebol por um longo período.

“Desde que estou aqui, jamais convoquei um jogador sem ele estar 100% recuperado. Jamais irei com um jogador, não importa quem seja, se ele não estiver completamente apto”. Essas foram as palavras de Didier Deschamps, treinador da França, em setembro, momento em que estava se recuperando da lesão antes de sofrer esse contratempo.

A notícia é um baque na evolução da lesão do volante, que disputou apenas dois jogos desde o início da temporada 2022/23 na Premier League. Desde o seu último jogo, disputado contra o Tottenham no dia 14 de agosto depois que o volante ficou no chão durante uma disputa de bola aos 38 do segundo tempo, Kanté perdeu todos os jogos da equipe por conta de seu problema na coxa e vive um problema recorrente com lesões.

Desde a temporada 2018/19, Kanté não disputa mais de 36 jogos na primeira divisão do futebol inglês e a situação dele piorou bastante desde a temporada passada. Mesmo com 42 jogos disputados na última temporada, durante o ano de 2021/22, o jogador de 31 anos foi bastante afetado por problemas físicos ou de saúde, envolvendo o músculo adutor, tornozelo e joelho, por exemplo.

A situação do volante ainda preocupa envolvendo o aspecto contratual. Enquanto o Chelsea caminha competindo em várias frentes, Kanté perde tempo para definir seu futuro, já que seu vínculo junto ao clube acaba no final da temporada e ainda não existe uma resposta definitiva.

