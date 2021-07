Emma Hayes assina novo contrato com o Chelsea

De pronto, na manhã desta sexta-feira (2) o Chelsea Women anunciou a renovação de Emma Hayes. Entretanto, a duração do novo vínculo não foi anunciado. A princípio, o antigo contrato da treinadora havia acabado ontem (1°).

Hayes é a comandante mais vitoriosa da história do clube, considerando masculino e feminino. Em síntese, ao longo de nove anos, foram dez títulos. Além disso, na última temporada, ela levou o time à primeira final de Champions League de sua história.

As declarações

“Todos sabem o que esse clube significa para mim”

Primeiramente, Hayes falou ao site oficial sobre o sentimento de assinar um novo contrato. “Todos sabem o que esse clube significa para mim. O trabalho que fizemos juntos durante os últimos nove anos tem sido extremamente recompensador, com o crescimento do futebol feminino, junto com títulos, que é um dos valores do clube. Estou ansiosa para continuar construindo o sucesso que já atingimos e estou feliz de ficar mais tempo”, afirmou.

“A história fala por si só”

Em seguida, a diretora do clube, Marina Granovskaia também comentou a extensão da treinadora. “Estamos encantados que Emma tenha aceitado continuar no Chelsea. A história fala por si só e estamos orgulhosos do que ela atingiu nos últimos nove anos. Não só no clube, mas também para o crescimento do futebol feminino. É fenomenal e todos os créditos para Emma por sua paixão, trabalho duro e dedicação para o esporte.”

A matéria completa pode ser encontrada no site oficial do clube.

A valorização da base

Além disso, na última semana duas jovens assinaram seus primeiros contratos profissionais com o Chelsea. A goleira de 18 anos, Emily Orman, e a volante de 17 anos, Charlotte Wardlaw, são atletas da base do clube. Em suma, os vínculos são até 2023, com opção de estender por mais um ano.

Por fim, Orman apareceu em algumas partidas no banco da equipe durante a última temporada. Por outro lado, Wardlaw fez sua estreia em 2019 e possui mais duas aparições pelo Chelsea.

