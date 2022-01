Em mais uma final de EFL Cup: veja o retrospecto dos Blues nas decisões da copa

Com a vitória do Liverpool sobre o Arsenal na última quinta-feira (20), o Chelsea finalmente descobriu seu adversário da final da EFL Cup. Assim, Blues e Reds se enfrentarão no dia 27 de fevereiro no Estádio de Wembley em busca de mais um título. Dessa forma, o Chelsea Brasil traz um resumo do percurso do time de Thomas Tuchel até Wembley. Bem como apresenta o histórico de finais dos Blues na Copa da Liga e traz uma opinião a respeito da participação do Chelsea nesses campeonatos.

Classificações decididas nas penalidades

O caminho do clube na atual edição começou na terceira fase e o primeiro adversário foi o Aston Villa. Ambas as equipes protagonizaram um jogo duro em Stamford Bridge ainda em setembro de 2021. Após um primeiro tempo morno, ambas as equipes voltaram com gana para a etapa complementar. Afinal, quem perdesse estaria fora.

Pouco menos de 10 minutos depois do início do segundo tempo, Timo Werner abriu o placar. Além de garantir, momentaneamente, a vaga dos Blues nas oitavas de final. No entanto, pouco tempo depois Cameron Archer empatou para os Villans. Com o empate e temendo cometer erros, os times cadenciaram o ritmo e assim a decisão foi para os pênaltis. Enfim, Reece James bateu o pênalti decisivo que fechou as penalidades em 4-3 para o Chelsea, levando o time londrino às oitavas de final.

Na fase seguinte, o adversário foi o Southampton. Novamente, o Chelsea jogou em casa e mais uma vez o jogo terminou empatado em 1-1. Os Blues empilharam boas chegadas e chances de abrir o placar. Porém, isso só aconteceu aos 44 do primeiro tempo com um gol de Kai Havertz. Hakim Ziyech cruzou na cabeça do alemão que cabeceou para marcar.

Contudo, logo no início da etapa complementar os Saints conseguiram o empate. Em jogada atrapalhada pela direita, Kyle Walker-Peters conseguiu invadir a pequena área e finalizar. Kepa Arrizabalaga impediu o primeiro esforço, mas deixou a bola passar e sobrar nos pés de Che Adam. Assim, o placar foi igualado e se manteve em 1-1 até o fim do tempo regulamentar.

Assim como no primeiro anterior, os comandados de Tuchel venceram a disputa de pênaltis por 4-3 e conseguiram avançar na competição.

Derbies londrinos até a final

Nas quartas de final os Blues enfrentaram o Brentford. As equipes já haviam se enfrentado na Premier League e o Chelsea sofreu para arrancar um gol e garantir a vitória pelo placar de 1-0. Nesse sentido, os Bees já estavam fazendo história ao atingir tal estágio na copa da liga e buscariam ir além.

Com o time desfalcado por conta de casos positivos de covid, Thomas Tuchel escalou um time bastante mexido que até mesmo contou com as estreias de jovens da academia do clube no time profissional. Mais ainda, como esperado, o Brenford apresentou muitas dificuldades para o Chelsea finalizar, apesar do domínio Blue em todos os sentidos.

O 0-0 só foi quebrado aos 40 minutos do segundo tempo com um gol contra de Pontus Jansson. Pouco depois, o Álvaro Llorente cometeu pênalti sobre Pulisic. Assim, a penalidade foi convertida por Jorginho, que marcou o segundo gol dos Blues e selou o placar a classificação.

A volta de Conte a Stamford Bridge

No primeiro jogo das semi-finais, o Chelsea voltou a disputar um jogo da EFL Cup em Stamford Brigde. Além disso, foi o primeiro jogo de Antonio Conte no estádio desde que ele foi demitido do comando dos Blues em 2018. Na sua primeira vez enfrentando o clube onde foi campeão inglês, Conte viu seus novos comandados serem dominados. Mais ainda, com gol de Havertz aos cinco minutos de jogo e um gol contra de Ben Davies aos 34 minutos, o Tottenham perdeu por 2-0.

No jogo de volta, no Tottenham Hotsupur Stadium, os rivais do norte foram derrotados novamente. Com gol marcado por Antonio Rüdiger, o Chelsea ampliou o placar agregado para 3-0 e selou a classificação para a final. Mais uma vez, os comandados de Tuchel dominaram os Spurs.

Histórico dos Blues na Copa da Liga

Dessa forma, será a 9ª final do clube na EFL Cup. A última havia sido na temporada 2018-19, enquanto que o último título foi em 2014-15. Veja a lista:

Títulos: 1964-65, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2014-15.

Vice-campeonatos: 1971-72, 2007-08, 2018-19.

O Liverpool já foi o adversário dos Blues em uma decisão da EFL Cup. Mais precisamente na inesquecível temporada de 2004-05. A partida, que também ocorreu em um dia 27 de fevereiro, terminou com vitória do Chelsea por 3-2 na prorrogação. Sendo assim, os Blues se consagraram campeões com gols de Steven Gerrard (contra), Didier Drogba e Mateja Kežman.

A EFL Cup é um medidor de desempenho?

É inegável que o Chelsea vem chegando em muitas finais de mata-mata nos últimos anos, tanto em torneios nacionais como internacionais. Por outro lado, o último título do clube em competições de pontos corridos foi o da Premier League na temporada 2016-17. Não há como dizer que, desde então, o clube não formou bons times. Então, o que falta para alcançar essa taça novamente?

A EFL Cup pode servir para ter uma ideia do nível do elenco em questão de disputas de jogo único e de rotatividade. Isso porque muitos reservas costumam atuar em jogos da copa da liga. Mesmo assim, é necessário considerar que o nível dos adversário é, muitas vezes, diferente da PL – o mesmo pode ser dito a respeito da FA Cup.

O Campeonato Inglês é o mais disputado do mundo por ter muitas equipes capazes de complicar jogos, incluindo as que estão na parte de baixo da tabela. Conquistar um torneio com tamanha dificuldade exige mais do que um ótimo time titular e bons reservas. É realmente necessário ter um planejamento que tenha como pensamento o longo prazo.

Os caminhos para uma solução

No próximo dia 26, Thomas Tuchel completará um ano no comando do Chelsea, tendo conquistado dois títulos no período. Já é perceptível a sua qualidade e a sua ideia de jogo, mas é preciso entender que tal período, na escala do futebol, não é tão grande. Além disso, o elenco que o alemão tem em mãos não foi montado por ele.

Exemplo disso é que Tuchel adota, preferencialmente, um esquema com alas: Ben Chilwell e Reece James. Com os dois lesionados e fora das partidas das últimas semanas, a equipe vem tentando buscar alternativas, visto que as reposições não apresentam as mesmas características na questão da dinâmica de jogo. Esse impasse pode se resolver com um trabalho focado em atletas da base ou com contratações pontuais.

A melhor chance que o Chelsea tem de ser mais regular na PL (podendo chegar ao título) e continuar chegando em finais de copa é mantendo um projeto. Como Tuchel foi o escolhido em 2021, é de se esperar, bem como é necessário, que a diretoria possa “comprar” a sua ideia e trabalhar em conjunto com ele para que mais objetivos sejam alcançados. Organização é um jogo de longo prazo e é possível obter progresso se tudo for feito em alto nível.

