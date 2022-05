Em jogo movimento, Chelsea perde na PL2 e precisa de uma vitória para se manter na elite

A Premier League 2, disputada pelas equipes de desenvolvimento dos clubes ingleses, está chegando ao fim. Na verdade, até mesmo, alguns times já terminaram suas participações na competição e estão dependendo dos jogos que restam para saber seu destino.

Esse é o caso do Leeds United, por exemplo. Os Whites já fizeram os 26 jogos e estão na 12ª posição com 27 pontos conquistados. Na sequência, vem o Chelsea que abre a zona de rebaixamento. Os Blues, por sua vez, têm 25 pontos conquistados. Ou seja, uma vitória – e apenas uma vitória – basta para salvar a equipe londrina do rebaixamento. Ao mesmo tempo que, essa vitória pode significar o rebaixamento para o time do norte da Inglaterra.

Na manhã de domingo (1), o Chelsea jogou o primeiro dos dois jogos restantes na campanha contra o Blackburn. Uma vitória bastava para os Blues se livrarem da queda para a segunda divisão e se tranquilizarem para a última rodada. Porém, em jogo muito movimentado para os dois lados, os londrinos perderam por 4-3 para os Rovers. Com isso, apenas a vitória interessa na partida restante.

Início forte, mas insuficiente

Desde o início da partida, ambas as equipes partiram para cima a fim de abrir o placar. E foi a equipe de Andy Myers que fez isso. Depois que Thierno Ballo foi derrubado na área, Jayden Wareham converteu o pênalti e deixou o jogo em 1-0 para os Blues.

Na sequência, os donos da casa pressionaram a saída de bola do Chelsea e a pressão quase surtiu efeito de imediato. Dylan Williams sofreu com a marcação apertada dos Rovers e na tentativa de afastar a bola quase furou a própria meta.

O lance de empate dos donos da casa poderia ter sido, na verdade, a oportunidade de os visitantes dobrarem a vantagem. Xavier Simons cabeceou, mas a defesa dos Rovers tiraram em cima da linha e puxaram o contra ataque. Do outro lado do campo, Jack Vale furou a meta de Ted Sharman-Lowe e botou o placar em 1-1.

Balde de água fria

Menos de 10 minutos depois do empate, o Blackburn conseguiu a virada. Novamente, Jack Vale apareceu para marcar após boa jogada individual.

Ainda no primeiro tempo, o Chelsea conseguiu retomar a liderança em duas jogadas de dobradinha entre Harvey Vale e Thierno Ballo. Para deixar o jogo em 2-2, Ballo se aproveitou do cruzamento de Vale. Pouco depois, para marcar o terceiro dos Blues, Vale serviu novamente Ballo que, dessa vez, chutou para dar a liderança para os visitantes.

Na volta do intervalo, os donos da casa dominaram a partida. Desde os primeiros momentos da etapa complementar, buscaram o empate – o que aconteceu com pouco menos de 15 minutos. Josh Brooking derrubou Georgie Gent na área e ganhou um pênalti para os Rovers. Jack Vale bateu e guardou, conseguindo um hat-trick e empatando a partida.

Com o jogo empatado pela terceira vez, ambos os lados buscaram tomar a liderança. Wareham finalizou, mas a bola caprichosamente bateu na trave.

Já nos acréscimos, tudo indicava que a equipe de Andy Myers voltaria para Londres com um importante ponto na bagagem. Porém, Jack Vale marcou seu quarto gol e fechou o placar em 4-3 para o Blackburn. Selando a vitória dos donos da casa e colocando os Blues em uma situação ainda mais delicada.

Ficha técnica

Blackburn Rovers 4 – 0 Chelsea

Ewood Park – Início: 9h (horário de Brasília)

Árbitro: Richard Aspinall

Chelsea (3-4-3): Ted Sharman-Lowe; Josh Brooking, Xavier Mbuyamba, Bashir Humphreys (c); Lewis Hall (Joe Haigh 66′), Xavier Simons, Ben Elliot (Charlie Webster 66′), Dylan Williams; Thierno Ballo, Jayden Wareham (Jude Soonsup-Bell 76′), Harvey Vale.

Blackburn Rovers (4-1-3-2): Felix Goddard; Daniel Pike (Joseph Ferguson 90+2′), Jalil Saadi, Sam Barnes, Georgie Gent; Jake Garrett; Adam Wharton, Jared Harlock, Harrison Wood (Sam Burns 66′); Jack Vale, Harry Leonard (Luke Brennan 89′).

Gols: Jayden Wareham 20′ (p); Jack Vale 31′, 39′, 58′ (p), 90+2′; Thierno Ballo 41′, 45+2′.

Cenário para a última rodada

O Chelsea jogará sua última partida na PL2 2021/22 no próximo domingo (8) às 9h (horário de Brasília) contra o Tottenham. Sendo assim, com 25 pontos, nada além da vitória interessa para os Blues no derby. Até porque, qualquer outro resultado que não garanta os três pontos sacramenta a queda do clube para a segunda divisão.

Mesmo jogando em casa (em Cobham), a equipe de Andy Myers terá muito trabalho. Em primeiro lugar, pela situação delicada em que se encontra. Mas também por representar um derby – sem dúvidas, os Spurs buscarão complicar os rivais londrinos.

Dessa forma, a semana de preparo que vem pela frente é essencial para que os Blues possam chegar no domingo e jogar limpo e sem complicações. Com muitos bom jogos, mas péssimos resultados, é agora ou nunca para a equipe de desenvolvimento.

