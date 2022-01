Doblete, pênaltis e estreias: a vitória do Chelsea Women na FA Cup

De pronto, o Chelsea Women começou sua campanha na FA Cup 2021-22 neste sábado (29). As Blues são as atuais campeãs da competição e, primeiramente, visitaram o Aston Villa em sua jornada para defender a taça. Em síntese, o jogo foi tranquilo para a equipe londrina, que contou com grande atuação de Guro Reiten para garantir a vitória. Além disso, as jovens da base Aimee Claypole e Emma Thompson realizaram suas estreias pelo profissional.

Poucas chances, alto aproveitamento

De início, o Chelsea manteve a posse da bola. No entanto, as Blues não levaram muito perigo ao gol de Hannah Hampton. Aos 17 minutos, Jess Carter cruzou rasteiro e encontrou Reiten, que girou e finalizou para abrir o placar. Apena snove minutos depois, a norueguesa caiu na área e a árbitra marcou o pênalti. Assim, Pernille Harder bateu, sem chances para a goleira.

Como resultado, o Chelsea foi para o intervalo com boa vantagem.

Segunda etapa para administrar o resultado

Com o placar favorável, as Blues apenas mantiveram controle da partida, sem ameaçar muito. Ainda assim, aos 18 minutos da etapa complementar, Fran Kirby tocou para Reiten, que, novamente, marcou para o time londrino.

Com o jogo basicamente decidido, Emma Hayes aproveitou para dar chances às jovens Claypole e Thompson, além de Lauren James. Já nos acréscimos, Niamh Charles acabou por fazer um pênalti. A goleira Zećira Mušović pulou para o canto certo, mas não foi suficiente para evitar o gol de Ramona Petzelberger.

Dessa forma, o Chelsea se classificou para a 5ª rodada da FA Cup e espera o sorteio para descobrir o próximo adversário na competição

De uma copa para outra

Apesar da classificação, as Blues agora tem outro compromisso eliminatório. Na próxima quarta-feira (02), o time recebe o Manchester United em Kingsmeadow. O jogo é válido pela semifinal da Continental Cup, portanto, vale vaga na final. A partida tem início às 16h de Brasília.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp