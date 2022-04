“Daremos nosso melhor para reagir nos próximos jogos”, diz Pulisic antes da Champions

O Chelsea recebe o Real Madrid nesta quarta-feira (6), às 16h (horário de Brasília), pelas quartas da Champions League. Além do técnico Thomas Tuchel, o atacante Christian Pulisic deu entrevista coletiva (disponível no site oficial do clube) a respeito do momento da equipe e do confronto em questão.

Pulisic não atuou na partida passada, na qual o Chelsea perdeu para o Brentford. O estadunidense recebeu descanso em virtude da data FIFA. Falando sobre o revés, então, o camisa 10 afirmou que o resultado pode servir como um choque que ligue o sinal de alerta do grupo, com partidas decisivas no caminho do clube:

“Foi difícil, mas talvez seja o impulso que precisávamos para nos preparar para os grandes jogos que estão vindo. O pessoal vai dar a volta por cima“.

“Ainda teremos confiança, como deve ser em um jogo como esse. Não será fácil, mas espero que signifique que queremos ir lá e tentar vencer uma grande partida. Já passamos por momentos assim e fizemos isso como um time, então não é hora de entrar em pânico ou deixar que isso fique na nossa cabeça“, continuou o jogador.

Pulisic comenta a reedição da última semifinal

Na última temporada, o Chelsea eliminou o Real Madrid. Mas, naquela vez, na semifinal da competição. Pulisic marcou gol na ida, em Madrid, e deu assistência para Mason Mount na volta, em Londres.

Ao falar sobre o confronto, o estadunidense disse que é possível ter confiança a partir desse retrospecto, mas ressaltou a dificuldade do jogo:

“É um grande time, nunca vai ser fácil em um mata-mata de Champions League, mas sabendo que fomos campeões na temporada passada, podemos ter confiança. É assim que estaremos pensando“.

“Eles têm alguns novos jogadores, um novo técnico e podem jogar em um sistema diferente. Podem existir algumas semelhanças no time também, então continuaremos observando-os e tentando encontrar a melhor forma de jogar. Conversaremos sobre isso e estaremos preparador para o que eles tiverem“, finalizou o camisa 10.

