Confira os compromissos do Chelsea Women em 2021/22 e como assistir as partidas

No começo de setembro o Chelsea Women volta a campo para mais uma temporada. De pronto, as Blues jogarão quatro competições na temporada. Assim como na última, elas participarão dos três torneios ingleses. Além disso, também estarão na disputa da Champions League. Contudo, algumas alterações aconteceram para a temporada 2021/22.

Assim sendo, o Chelsea Brasil preparou um resumo sobre os compromissos das comandadas de Emma Hayes a partir de setembro e sobre como acompanhar as partidas ao vivo.

Women’s FA Cup

Primeiramente, o caso da FA Cup é especial. A principal copa da Inglaterra ainda não teve sua última edição encerrada. Dessa forma, o Chelsea ainda está disputando a FA Cup de 2020/21. Nesse sentido, as Blues enfrentarão o Birmingham City nas quartas de final. A final será no dia 5 de dezembro.

Ainda assim, a edição de 2021/22 começará em janeiro para o Chelsea, que entra na quarta fase. A competição promete se encerrar na mesma temporada que começou.

Para acompanhar a jornada do Chelsea, há algumas forma. Primeiro, o aplicativo ou site The FA Player passa alguns dos jogos. Também por meio do próprio clube (site, aplicativo, Facebook e Youtube) ocorrem algumas transmissões. Porém, não há um padrão. Assim, é necessário ficar atento para saber exatamente onde cada partida vai passar.

Continental Cup (Copa da Liga Inglesa)

Outra copa nacional é a Continental Cup (ou Conti Cup). O Chelsea é o atual vencedor das últimas duas edições. Portanto, irá entrar apenas nas quartas de final, em janeiro. Já os demais times, jogarão a fase de grupos na primeira parte da temporada.

Assim como a FA Cup, a Copa da Liga também é transmitida pelo The FA Player e por meio das redes do clube. Entretanto, as fases finais deverão ter a transmissão do aplicativo da FA.

Women’s Super League

Agora, a liga inglesa. A competição mantém o formato, com 12 times se enfrentado em dois turnos. A novidade é o Leicester City, que subiu no lugar do rebaixado Bristol City.

A liga firmou um acordo multimilionário com a Sky Sports e BBC para a transmissão em solo britânico. Porém, o acordo não afeta o Brasil. Assim como as últimas temporadas, todos os jogos poderão ser assistidos por meio do The FA Player.

Women’s Champions League

Por fim, a competição com mais mudanças. De forma inédita, a Champions contará com uma fase de grupos. Serão quatro grupos com quatro times em cada, sendo que dois de cada passam para as quartas de final. Chelsea será um dos cabeças de chave, ao lado de PSG, Bayern e Barcelona. Os demais jogam uma fase eliminatória para completar as vagas. O sorteio dos grupos será dia 13 de setembro.

A transmissão fica na responsabilidade da DAZN. A emissora fechou um acordo de quatro anos com a UEFA para passar a fase de grupos. Para a temporada 2021/22 e 2022/23 todas as partidas serão transmitidas gratuitamente no Youtube. Ainda não há informações sobre a transmissão do mata-mata.

