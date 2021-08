Tuchel valoriza ponto conquistado diante do Liverpool

Após o empate em 1-1 contra o Liverpool, pela 3ª rodada da Premier League, Thomas Tuchel discorreu sobre a expulsão e o pênalti marcado a favor do adversário. Além disso, valorizou o ponto conquistado e a atuação de alguns atletas dos Blues. Confira os principais pontos da coletiva pós-jogo.

Pênalti e expulsão

O cartão vermelho do Reece James. Eu não tenho certeza se seguem as regras ou não. Mas você tem que aceitar a decisão. Talvez fosse diferente se tivesse visto as imagens em movimento.

No fim das contas poderia ter mantido a mesma decisão [ mesmo vendo o lance em movimento]. Não gosto de cartão vermelho na primeira etapa porque geralmente estragam o jogo. No final foi um luta muito dura. Mostramos muita resiliência e merecemos o ponto.

Foi difícil, muito difícil, mas tivemos uma grande força defensiva no 2º tempo para sair com o clean sheets nos 45 minutos com um homem a menos.

N’golo Kanté lesionado

Ele está lesionado e precisou ser substituído. Ele perdeu o jogo contra o Arsenal por conta de dores no tornozelo, mas não é nada sério. Hoje, o adversário caiu sobre o tornozelo e voltou a sentir as mesmas dores. Com isso, ele não conseguia correr e fomos obrigados a mexer.

Existem desafios mais difíceis do que jogar com um a menos, em Anfield, enquanto o Liverpool ataca e você está sem o Kanté?

Retorno de Christian Pulisic após testar positivo para Covid-19

Foi liberado hoje e se testar negativa irá para a seleção norte-americano. Esperamos que possa jogar alguns minutos.

