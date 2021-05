Timo Werner: “A Champions League é especial”

Recém-chegado ao Chelsea, o atacante alemão Timo Werner está fazendo parte de uma campanha histórica dos Blues.

Além disso, a final de sábado pode ser a mais importante entre as mais de 50 partidas já realizadas com a camisa do Chelsea.

Até a música arrepia

Assim como todo admirador de futebol, Timo Werner é um apaixonado pela UEFA Champions League. O camisa 11 tentou expressar em palavras o sentimento.

“A Champions League é especial”.

“Acho que quando você ouve o hino antes do jogo e os torcedores se inspiram, é quando você realmente começa a ansiar pelo jogo. Será ótimo jogar novamente na frente dos torcedores porque não os tivemos lá durante todo este tempo”.

“A final da Champions League é o maior jogo do futebol de clubes. Não há nada maior e estamos todos ansiosos por isso”.

Os adversários

Por fim, o atacante fez uma reflexão sobre as etapas ultrapassadas pelo Chelsea durante a campanha até a final.

“Depois do jogo contra o Atlético, fomos sorteados com o Porto, que foi visto como o sorteio mais fácil, mas ainda assim provou ser um adversário muito difícil com seu estilo de jogo agressivo”.

“Mas depois da vitória contra o Porto, todos nós começamos a acreditar que podíamos ir muito longe, independentemente de quem se interpusesse em nosso caminho”.

“Tivemos muitos bons jogos, mas acho que a segunda partida contra o Real Madrid, quando chegamos à final, foi especial porque mostramos a muitas pessoas que podemos vencer contra as grandes equipes. Isso foi, com alguma distância, nosso melhor jogo, mesmo que não tenha sido o mais decisivo”.

