The Times: A final da Champions League deve mudar de sede

A UEFA parece pronta para transferir a final da Champions League para outro país. Isso se deve ao fato de a Turquia estar na “lista vermelha” do Reino Unido, proibindo que Istambul – atual sede da final – seja um destino de seus habitantes.

Alguns estádios da Inglaterra passaram a ser ventilados, como o Villa Park, em Birmingham, e o lendário Wembley, em Londres.

Porém, de acordo com o The Times, as conversas entre a UEFA e o governo britânico não avançaram em algumas questões importantes.

Deste modo, Porto emergiu como um forte candidato para sediar a final da Champions League, uma vez que Portugal não restringe a entrada de visitantes, e está na “lista verde” do Reino Unido.

No dia 29 de maio acontecerá a partida, o local ainda está em xeque. O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, falou a respeito da possível mudança:

“Eu não sabia que havia uma discussão em torno disso, estou ouvindo isso pela primeira vez. Honestamente, eu jogo onde quer que seja. Deveríamos ter jogado em Istambul na última temporada, ao invés disso, foi em Portugal. E agora novamente a situação é bastante pesada na Turquia no momento.”

“Acho que qualquer coisa pode mudar muito rapidamente hoje em dia. Portanto, vamos estar abertos, mas no momento nos preparamos para viajar para a Turquia”.

