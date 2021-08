Pré-temporada: Ziyech faz dois, mas Chelsea apenas empata com o Tottenham

Nesta quarta-feira (4), o Chelsea fez seu último amistoso de pré-temporada, dessa vez, contra o Tottenham Hotspurs, no Stamford Bridge. Além de uma equipe mais próximo da que estamos acostumados a ver, estava lá também a taça da Champions League.

Em suma, o duelo terminou em 2×2. Agora os comandados de Thomas Tuchel se preparam para a Supercopa da Europa que será disputada na próxima quarta-feira (11), contra o Villarreal.

Primeiro tempo com domínio e boa atuação de Ziyech

Apesar de um início de jogo mais lento, os Blues ocuparam o campo de ataque e buscavam os espaços para criar as chances. Contudo, o gol saiu aos 15 minutos, após desarme de N’golo Kanté em cima de Lucas. A bola sobrou limpa para Hakim Ziyech que avançou e bateu no canto. Pouco depois, o marroquino arriscou novamente de fora da área, mas sem perigo.

Ainda assim, o camisa 22 foi o grande destaque nos 45 minutos iniciais. Aos 22 minutos, ele lançou Timo Werner que avançou, driblou o goleiro e marcou. No entanto, o juiz marcou impedimento de forma equivocada.

Apesar disso, o Tottenham conseguiu sair um pouco do campo de defesa na segunda metade da primeira etapa. Com isso, os Blues voltaram a assustar apenas na reta final com os alemães Werner e Kai Havertz. Contudo, duas finalizações sem grande dificuldade de defesa para Gollini.

Mais Ziyech e mais gols

O segundo tempo começou com um Chelsea ainda mais perigoso. Logo aos 4 minutos, Ziyech marcou o segundo. Depois bom cruzamento vindo da esquerda com Marcos Alonso, o marroquino girou e balançou as redes novamente. Em seguida, os Blues voltaram a ter duas chances que caíram nos pés de Werner, que finalizou pra fora na primeira tentativa e na segunda bateu fraco.

Aos 12 minutos, Mateo Kovacic fez um belo lançamento para Christian Pulisic. Ele entrou livre na área e tentou bater no contra pé de Gollini. Mas não pegou firme na bola. Pouco depois, saiu o gol do Tottenham em uma das poucas escapadas do adversário. Lucas bateu da entrada da área, a bola desviou e encobriu Edouard Mendy.

Pouco depois, o Chelsea vez várias substituições como ocorre nas partidas de pré-temporada. A partir daí, o Tottenham cresceu na partida e conseguiu o empate com Bergwjin. Após boa jogada pela esquerda, o atacante holandês bateu debaixo das pernas de Mendy.

Em contrapartida, os Blues tiveram duas oportunidades aos 25 e 27 minutos. Primeiro com Pulisic após bom cruzamento de Davide Zappacosta e depois com Tammy Abraham que perdeu boa chance na grande área, onde Gollini fez boa defesa e salvou o Tottenham.

Do outro lado, o Tottenham chegou mais uma vez pelo lado esquerdo de ataque, com Davies que recebeu bom passe de Son e fuzilou. Mas a bola não entrou por conta de um corte providencial de Ethan Ampadu quase em cima da linha.

Por fim, o Chelsea até tentou marcar o terceiro gol com uma equipe bem alternativa. Todavia, não conseguiu criar grandes chances e sentiu a falta de entrosamento dos atletas. Do mesmo modo que o Tottenham também pareceu satisfeito com o empate.

Ficha Técnica

Chelsea: Mendy; Zouma, Chalobah (Ampadu), Rudiger (Sarr); Hudson Odoi (Pulisic), Kanté (Bakayako), Kovacic (Loftus Cheek), Alonso (Kennedy); Ziyech (Zappacosta), Havertz (Anjorin), Werner (Abraham).

Gols: Hakim Ziyech 16’ 49’

Tottenham: Gollini, Doherty, Tanganga, Dier, Reguilón, Skipp, Højbjerg (Winks), Dele, Bergwijn, Lucas, Son.

Gol: Lucas 56′ e Bergwjin

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp