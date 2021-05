O quão longe os jogadores Blues já foram na Champions League?

Cada vez mais próximo da final da Champions League, a Semana Blue do Chelsea Brasil traz textos especiais sobre o grande confronto deste sábado (29)!

Primeiramente, muito se fala em um time ainda inexperiente do Chelsea que queimou etapas e chegou a uma final de Champions League ainda longe de seu auge.

Porém, analisando cada peça individualmente, existem jogadores em diferentes estágios da carreira, e alguns deles já chegaram nas finais em outras temporadas.

Quem nunca havia disputado

Para começar, um dos principais destaques na campanha atual, o goleiro Édouard Mendy nunca havia disputado a competição, sua experiência europeia se consistia em quatro partidas de Europa League pelo Rennes.

Oitavas de final

Na temporada anterior, sob o comando de Frank Lampard, as crias de Cobham tiveram sua primeira experiência na Champions League. Os jovens Tammy Abraham, Billy Gilmour, Callum Hudson-Odoi, Reece James e Mason Mount fizeram parte da campanha que terminou na derrota para o Bayern.

Além deles, o goleiro Kepa Arrizabalaga também fez sua primeira aparição sob o comando de nosso antigo treinador. O espanhol havia sido campeão da Europa League com os Blues, se destacando na semifinal, quando foi decisivo na disputa de pênaltis.

Outros que, mesmo com mais aparições, nunca passaram da primeira fase no mata-mata, foram Olivier Giroud, Kurt Zouma, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, N’Golo Kanté e Jorginho.

Finalmente, a contratação mais cara da atual temporada, Kai Havertz teve sua primeira experiência na Champions League aos 17 anos, quando participou uma vitória contra o Tottenham em 2016.

Quartas de final

Ao todo, três jogadores chegaram com seus clubes entre os oito melhores da competição. Para começar, Ben Chilwell fez duas aparições na campanha do Leicester em 2016/17. Aos 20 anos, o lateral participou da partida contra o Atleti nesse estágio da Liga dos Campeões.

Além dele, Timo Werner poderia ter chegado às semifinais com o RB Leipzig na temporada passada. Entretanto, por ter se juntado ao Chelsea, participou da campanha até as quartas de final.

Por fim, também por um clube alemão, Christian Pulisic conseguiu a chegar a este estágio da competição treinado por Thomas Tuchel no Borussia Dortmund. Na temporada 2016/17, inclusive, foi quando o americano marcou seu primeiro gol na competição, contra o Benfica que contava com Ederson, atual goleiro do Manchester City.

Semifinal

O atual capitão do Chelsea participou da última grande campanha dos Blues depois do título em 2012. Na temporada 2013/14, Cesar Azpilicueta disputou os dois jogos da semifinal contra o Atleti.

Além dele, o goleiro Willy Caballero, que esteve em campo na surpreendente campanha do Málaga na temporada 2012/13, quando o clube alemão chegou às quartas de final, chegou às semifinais como reserva do Manchester City.

Finalmente, Hakim Ziyech fez grande campanha na temporada 2018/19, quando o Ajax quase chegou às finais, e o mago entrou na seleção do torneio.

Final

Recém chegados, a dupla Thomas Tuchel e Thiago Silva esteve na final da Champions League na temporada passada, quando o PSG foi derrotado pelo Bayern. Além disso, o zagueiro já fez grandes campanhas, e entrou na seleção do campeonato três vezes, mas nunca foi campeão.

Finalmente, o tri campeão da competição Mateo Kovacic nunca entrou em campo em uma final, mas fez parte do elenco do Real Madrid que venceu a competição em 2016, 2017 e 2018.

No ano seguinte, o croata chegou ao Chelsea e atuou na final contra o Arsenal, que deu aos Blues o segundo título de Europa League.

