Goleada e marcos históricos: a vitória do Chelsea Women sobre o Manchester United

Pela 3ª rodada da Women’s Super League, o Chelsea foi até Manchester enfrentar o United. Em síntese, as Blues dominaram a partida deste domingo (26). Além disso, a vitória por 6 a 1 foi a maior contra as Red Devils. O jogo também foi palco do 50º gol de Fran Kirby na WSL e o primeiro de Jessie Fleming com a camisa azul.

Início sufocante

De pronto, o Chelsea começou em cima do United. Aos 15 segundos, Sam Kerr chutou para fora após erro na saída de bola da equipe de Manchester. Logo depois, aos dois minutos, a ex-Chelsea Hannah Blundell errou e Kerr tocou para Kirby abrir o placar. Dessa forma, a atacante inglesa se tornou a terceira jogadora da história a atingir 50 gols na WSL.

Em seguida, o United até começou a ter mais posse de bola. Ainda assim, não foi suficiente para furar a defesa blue, que fez excelente atuação. Aos 25 minutos, Pernille Harder roubou a bola no meio de campo e arrancou. A dinamarquesa só parou após dar uma cavadinha e fazer 2 a 0 para o Chelsea.

No final do primeiro tempo, foi a vez de Kirby retribuir o favor e tocar para Kerr fazer o terceiro. Assim como o primeiro gol, esse também se originou de uma saída de bola errada do United.

Mais chances, mais gols

No início do segundo tempo, o time de Manchester diminuiu com Alessia Russo, que havia acabado de entrar. A bola ainda desviou em Millie Bright, o que impediu qualquer ação da goleira Ann-Katrin Berger. De qualquer forma, as Blues não deixaram barato e, apenas três minutos depois, Kerr aproveitou o cruzamento de Kirby para ampliar o placar.

A partir de então, o jogo esfriou. Nem Chelsea nem United criaram muitas oportunidades de perigo. Isso até Bethany England tocar para Drew Spence finalizar no canto e fazer o quinto gol, aos 87 minutos. Ambas haviam saído do banco pouco antes. Em seguida, Spence finalizou e a goleira defendeu. Entretanto, Jessie Fleming aproveitou o rebote e marcou o sexto gol. Esse foi o primeiro gol da canadense com a camisa do Chelsea.

Right place. Right time. Jessie Fleming gets her first goal for @ChelseaFCW 👏 Watch the #BarclaysFAWSL live on @BBCTwo 📺 pic.twitter.com/FaYOsZGUUR — Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) September 26, 2021

Próximo compromisso

A equipe de Emma Hayes entra em campo novamente nessa quarta-feira (29). A partida será válida pelas quartas de final da FA Cup, contra o Birmingham City. O jogo será às 15h45 de Brasília, no estádio St. Andrews.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp