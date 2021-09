FA multa o Chelsea em £25.000 por não controlar seus jogadores no jogo contra o Liverpool

O Chelsea foi multado pela Football Association (FA) por conta do comportamento no clássico contra o Liverpool. Em suma, após Reece James interceptar a bola chutada por Sadio Mané em cima da linha e ser expulso, os blues se revoltaram contra o árbitro Anthony Taylor.

A indignação dos atletas azuis foi porque a bola havia sido desviada da coxa do craque da Inglaterra para seu braço. Ademais, a regra é clara para pênalti, mas o cartão vermelho gerou um conflito entre jogadores e Taylor.

É válido mencionar que o árbitro optou por consultar uma imagem estática do episódio em menos de um minuto, em vez de uma reprodução do lance em vídeo. Além do camisa 24 do time de Thomas Tuchel ter sido expulso, houve cartão amarelo em sequência para Antonio Rüdiger, por reclamação contra a autoridade da partida.

Multa aplicada

A multa da FA foi no valor de 29.000 euros, o que corresponde a 25.000 libras esterlinas. Ela é resultado da conduta dos atletas em Anfield. Em síntese, a FA alega que o Chelsea admitiu não ter conseguido fazer com que seus jogadores se comportassem de maneira normal aos 48 minutos da partida, quando James foi expulso. Houve ainda um episódio após o apito do árbitro, no final do primeiro tempo.

Regulation and Discipline update on @ChelseaFC: pic.twitter.com/G5aYk58686 — FA Spokesperson (@FAspokesperson) September 8, 2021

Taylor e a relação complicada com o Chelsea

Anthony Taylor tem uma fama de superioridade sob o elenco Blue. Ou seja, é notório que sua condução nas partidas do Chelsea é diferente de outros clubes e por vezes ele é excessivo. Por fim, Tuchel não escondeu a insatisfação com a punição daquela partida:

“Posso entender a decisão e não estou dizendo que está errada. Mas não gostei da forma como o árbitro verificou [o lance], porque para mim ele verificou apenas a imagem e a imagem mostrava o contato. Vimos no banco que foi um desvio de uma curta distância, que saiu de seu quadril e o braço não estava em uma posição sobrenatural. Eu teria desejado uma consulta mais longa – talvez ele tivesse tomado a mesma decisão. Mas temos que conviver com isso” – declarou Tuchel.

Continuidade de jogo com um a menos na equipe do Chelsea

Sem um homem a mais para todo o segundo tempo, Tuchel precisou mexer no intervalo. Assim sendo, entraram Thiago Silva e Mateo Kovačić para a saída de Kai Havertz e N’Golo Kanté. As substituições foram certeiras para o combate direto aos atacantes do time adversário.

Nesse sentido, o goleiro Édouard Mendy fez mais uma partida segura e decisiva. Por fim, a zaga também foi importante, já que bloqueou as chances criadas pelos Reds.

Com o resultado da partida, Thomas Tuchel dispara: “Não consigo elogiar o time o suficiente, não sei se existe um estádio mais difícil do que City e Anfield para derrubar um homem. Nos últimos cinco minutos, esperançosamente, sobrevivemos e marcamos um ponto bem merecido. A resiliência e o trabalho em equipe foram absolutamente fantásticos. ”

Já o treinador do Liverpool Jürgen Klopp, enfatizou que sua equipe deveria ter vencido o jogo, considerando o que Chelsea com um jogador a menos.

