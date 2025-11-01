Enzo Maresca fala sobre disciplina, pedido de desculpas de Delap e clássico contra o Tottenham

O técnico Enzo Maresca concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (31) antes da viagem do Chelsea para enfrentar o Tottenham pela Premier League. Depois da derrota em casa para o Sunderland, os Blues buscam uma reação diante do arquirrival no clássico londrino.

Delap reconhece erro e pede desculpas

Um dos temas mais comentados da coletiva foi o cartão vermelho recebido por Liam Delap na vitória sobre o Wolves, pela Carabao Cup. Maresca confirmou que o atacante pediu desculpas ao elenco logo após a partida.

“Ele sabe que cometeu um erro e pediu desculpas a todos no vestiário. Nada além disso”, afirmou o treinador.

O italiano também explicou que algumas interpretações sobre suas críticas pós-jogo podem ter soado duras, mas garantiu que confia no jovem jogador.

“Conheço o Liam há muito tempo. Trabalhamos juntos no Manchester City sub-21. Sei que ele será um jogador fantástico para nós, mas ainda tem aspectos para melhorar”, completou.

Disciplina e evolução do elenco

Maresca voltou a tocar no tema da disciplina e admitiu que o Chelsea precisa evitar cartões desnecessários.

“Alguns cartões vermelhos poderiam ter sido evitados. É algo que precisamos aprender e melhorar. Tenho certeza de que isso vai acontecer com o tempo”, disse.

Clássico contra o Tottenham

O treinador demonstrou respeito ao rival deste fim de semana, elogiando o momento do time comandado por Thomas Frank.

“O Tottenham está jogando muito bem. Venceu a Liga Europa e começou a temporada de forma forte. Por ser um clássico, será um jogo difícil”, avaliou.

Retorno de Cole Palmer

Maresca também atualizou a situação de Cole Palmer, que se recupera de lesão.

“Encontrei o Cole no café da manhã e disse a ele que vou contar que estará de volta em uma semana”, brincou o treinador. “Seguimos o mesmo plano: esperar e torcer para que ele volte o quanto antes.”