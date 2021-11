Com time misto, Chelsea Women vence Aston Villa fora de casa

Neste sábado (6), o Chelsea foi até a cidade de Birmingham, jogar a abertura da 6ª rodada da WSL. Com uma mescla de titulares e reservas, as Blues venceram o Aston Villa pelo placar mínimo: 1-0. No entanto, apesar dos três pontos, a atuação da equipe gerou críticas e preocupação em parte da torcida.

Bom começo e o gol

De primeira, o Chelsea comandou os minutos iniciais. Ainda assim, o time teve poucas chances claras. Aos 22 minutos, entretanto, Ji So-Yun fez um passe magistral para Jessie Fleming, que, com frieza, colocou a bola na rede. A partir de então, a partida se tornou um ataque contra defesa, com o Aston Villa se segurando para não levar mais gols.

Segundo tempo mediano

Na segunda etapa, pouco mudou. Bethany England perdeu uma boa chance de ampliar aos 50 minutos. Com 1 a 0 ainda no placar, foi a vez das mandantes atacarem nos dez minutos finais. Ann-Katrin Berger precisou trabalhar para evitar um possível empate.

No final, o jogo ficou por isso mesmo. O resultado garantiu mais uma rodada na segunda colocação, continuando a perseguição ao líder Arsenal.

Foco na Champions League

Agora, o Chelsea volta suas atenções à UWCL. Na terça-feira (9), as Blues vão até a Suíça, enfrentar o Servette. A partida será às 14h45 de Brasília e terá transmissão no Youtube do DAZN.

