Com brilho brasileiro, Chelsea vence o Crystal Palace fora de casa pela Premier League

O Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa, no Selhurst Park, em partida válida pela Premier League. Com uma atuação segura e dominante, os Blues confirmaram o bom momento na temporada e somaram mais três pontos importantes na briga pelas primeiras posições da tabela.

Após um início equilibrado, o Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Estêvão se aproveitou de uma falha na saída de bola do adversário, avançou em velocidade e finalizou com precisão para marcar um belo gol e colocar os visitantes em vantagem.

O domínio dos Blues seguiu no segundo tempo, e a superioridade ficou ainda mais clara logo após o intervalo.

Na etapa final, Estêvão voltou a ser decisivo ao dar um passe em profundidade para João Pedro, que levou a melhor sobre a marcação e finalizou de canhota para ampliar o placar.

Pouco depois, o Chelsea chegou ao terceiro gol em cobrança de pênalti. Após revisão do VAR por toque de mão na área, Enzo Fernández bateu com tranquilidade e aumentou a vantagem. O Crystal Palace ainda conseguiu descontar nos minutos finais com Chris Richards, mas sem ameaçar a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Chelsea reforça a confiança do elenco e mantém a sequência positiva na Premier League, mostrando maturidade, intensidade e eficiência mesmo atuando longe de Stamford Bridge. A equipe agora volta suas atenções para os próximos compromissos da temporada, buscando manter o bom desempenho e a regularidade apresentada.

⭐ Destaques Individuais

Estêvão

Foi o grande nome da partida. Além de marcar o primeiro gol, participou diretamente da jogada que originou o segundo, mostrando velocidade, personalidade e alto nível técnico.

João Pedro

Teve atuação eficiente no setor ofensivo. Aproveitou bem a oportunidade que recebeu, marcou um gol importante e ajudou na pressão alta durante boa parte do jogo.

Enzo Fernández

Comandou o meio-campo e foi decisivo ao converter o pênalti que encaminhou a vitória. Teve boa leitura de jogo e participação constante na saída de bola.

Defesa do Chelsea

Mesmo com o gol sofrido no fim, o sistema defensivo foi sólido durante quase toda a partida, limitando as ações ofensivas do Crystal Palace e garantindo controle do resultado.

Confira os melhores momentos: