Chelsea Women vai à final da FA Cup

Neste domingo (31), o Chelsea Women bateu o Manchester City por 3 a 0. Assim, as Blues se classificaram para a grande final da Copa da Inglaterra. A competição é da edição de 2020-21, que ficou de ser terminada nesta temporada. A decisão será contra o rival Arsenal, no dia 5 de dezembro.

Por sua vez, a semifinal foi marcada por uma vitória confortável da equipe de Emma Hayes. Apesar disso, a partida não foi de total domínio Blue, como sugere o placar. Em diversos momentos o City teve controle do jogo. Porém, no final, a festa foi londrina.

Primeiro tempo disputado, placar favorável

De início, foram as Citizens que pressionaram. Nos primeiros 15 minutos, o Chelsea não conseguia manter a posse da bola e pouco criavam. Entretanto, após escanteio cobrado por Guro Reiten aos 22 minutos, Erin Cuthbert chutou forte para abrir o placar.

Não demorou até que as Blues ampliassem. Aos 27 minutos, a bola sobrou para Melanie Leupolz próximo à meia-lua. A alemã chutou rasteiro e fez 2 a 0. Então, o restante do primeiro tempo teve domínio londrino, mas o placar não foi alterado.

Segunda etapa morna

O segundo tempo começou assim como o primeiro terminou. Poucas chances para ambos os lados. O ritmo se manteve assim por quase todos os últimos 45 minutos. No finalzinho da partida, aos 44, Bethany England aproveitou cruzamento de Jessie Fleming e marcou o terceiro. Dessa forma, o jogo terminou com clean sheet para as Blues e, obviamente, a classificação.

Foco na liga

Agora, o Chelsea irá até Birmingham, para enfrentar o Aston Villa, no dia 6 de novembro. O jogo será às 09h30 (Brasília), no Bank’s Stadium.

