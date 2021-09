Chelsea Women goleia e vai às semifinais da FA Cup

Nesta quarta-feira (29), o Chelsea goleou o Birmingham City por 4 a 0. A partida era válida pelas quartas de final da FA Cup 2020-21, uma vez que a competição não terminou na última temporada. Em síntese, as Blues dominaram e, apesar de um primeiro tempo abaixo, não tiveram problemas para se classificar na casa do Birmingham.

Primeira etapa sem muita ação

A princípio, o jogo começou com domínio da equipe de Emma Hayes. Entretanto, o time não conseguia converter a posse de bola em chances. Talvez a falta de entrosamento afetou os minutos iniciais do time, uma vez que foram feitas oito mudanças na escalação.

A primeira oportunidade das Blues veio após Erin Cuthbert ser derrubada na área, aos 16 minutos. Bethany England pegou a bola, mas acabou mandando por cima do gol. Em seguida, Drew Spence obrigou a goleira Marie Hourihan fazer boa defesa. Além disso, não houve mais oportunidades de perigo para nenhum dos lados.

Mudança de atitude, substituições e gols

De pronto, Hayes colocou a atacante Sam Kerr no lugar de Sophie Ingle. Aos 60 minutos. a australiana recebeu um lindo cruzamento da jovem Jorja Fox e abriu o placar, de cabeça. Ainda assim, a treinadora blue colocou Fran Kirby e Pernille Harder, além de Niamh Charles.

Dessa forma, o time ganhou poder ofensivo e logo viu o impacto. Aos 70 minutos, Kirby aproveitou rebote do chute de Millie Bright e ampliou para o Chelsea. Um minuto depois, a camisa 14 recebeu de Jessie Fleming dentro da área, para marcar seu segundo gol e o terceiro do time. A equipe londrina seguiu pressionando e, por fim, Jonna Andersson cruzou para que Harder fizesse o quarto das Blues.

O confronto da semifinal e próximo compromisso

Com isso, o Chelsea se classificou para as semifinais da FA Cup. O sorteio, realizado ainda quando o jogo acontecia, colocou o Manchester City no caminho de Hayes e seu time. A outra partida será entre Arsenal e Brighton Hove & Albion.

Agora, o Chelsea volta suas atenções à Women’s Super League. A equipe londrina enfrenta o Brighton, em casa. O duelo será no sábado (02/10), às 07h30 de Brasília.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp