Chelsea Women derrota Brighton em casa por 3×1

De pronto, o Chelsea engatou a quarta vitória seguida na temporada. Dessa vez, a vítima foi o Brighton Hove & Albion. Emma Hayes entrou com força total na partida, e chegou aos nove pontos na Women’s Super League. Em resumo, houve um equilíbrio na maior parte do jogo. Porém, o poderoso ataque blue garantiu a vitória para o time londrino.

Primeira etapa tranquila

De início, as mandantes começaram de forma avassaladora. Em cerca de oito minutos, três boas chances foram criadas, sendo que nenhuma resultou em gol. Entretanto, aos nove minutos, Fran Kirby recebeu a bola dentro da área, girou e tocou para Guro Reiten. A norueguesa bateu cruzado e abriu o placar para o Chelsea.

Em seguida, a partida diminuiu de ritmo. As Blues ainda criavam algumas poucas chances, enquanto o Brighton parava numa sólida defesa londrina. Até que, aos 37 minutos, Kirby lançou a bola para área e Sam Kerr aproveitou a falha da goleira para ampliar. No final, o Chelsea ainda teve outras oportunidades mas foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Apagão e recuperação pós-substituições

Apenas dois minutos após o início do segundo tempo, Danielle Carter diminuiu a partida para o Brighton. O que se seguiu foi uma pressão das visitantes para igualar o placar. Entretanto, o time de Hayes conseguiu se segurar. Ainda que tenha realizado uma ou outra jogada de perigo, o Chelsea só voltou para o jogo após as alterações. Aos 75 minutos, Bethany England entrou em campo. Três minutos depois, a camisa 9 recebeu de Kirby e fez o terceiro das Blues.

Dessa forma, Kirby fechou a partida com um hat-trick de assistências. Além disso, a camisa 14 é, agora, a líder de assistências da liga, com cinco. Com o gol marcado, Kerr assumiu a ponta da artilheira, também com cinco.

Estreia na Champions pela frente

Por fim, o Chelsea jogará novamente na quarta-feira (06). Será a estreia das Blues na Champions League 2021-22. O adversário será o Wolfsburg, que irá até Londres. A partida está marcada para às 16h (Brasília) e terá transmissão no Youtube do DAZN.

