Chelsea estreia em casa na Premier League 2021/2022

Nesta quarta-feira (16), o Chelsea conheceu seu caminho na Premier League 2021/2022. De pronto, a estreia está marcada para o dia 14 de agosto, contra o Crystal Palace, no Stamford Bridge. Os Blues vão em busca do seu sétimo título nacional nesta nova temporada. Contudo, para alcançar o troféu – que não vem desde a temporada 2016/2017 – terão de superar equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, entre outros

Início difícil

De antemão, é preciso dizer que os Blues enfrentam quatro das seis equipes que integram o Big Six, entre a 2ª e a 6ª rodada da Premier League. Ou seja, o Chelsea visita Arsenal, Liverpool e Tottenham. Para completar, receberá o Manchester City em casa. As partidas serão realizadas nos meses de agosto e setembro, respectivamente.

Dezembro com tabela acessível

De pronto, o último mês do ano costuma ser decisivo e quem acompanha a Premier League sabe disso. Então, pode-se dizer que os Blues tiveram sorte nessa temporada, pois dificilmente haverá um confronto contra um adversário direto neste período.

Bem como, a última partida do ano será contra o Brighton, em casa. Por outro lado, 2022 começa com um adversário difícil, o Liverpool, no Stamford Bridge.

Reta final com um duelo Old Trafford

Nas últimas 10ª rodadas, o Chelsea fará cinco jogos como mandante e outros cinco como visitante. O destaque é o confronto contra o Manchester United, em Old Trafford, na penúltima rodada. Por fim, o Chelsea recebe o Watford na última rodada, em Stamford Bridge, no dia 22 de maio.

Presença da torcida

O clube informou através do seu site oficial que há expectativa da presença de público nos estádios. Desta forma, Stamford Bridge pode ter ocupação máxima após as restrições impostas pela pandemia da covid-19. Assim sendo, o clube seguirá trabalho em conjunto com o governo inglês e com as demais autoridades para o retorno do público, inclusive da torcida dos visitantes.

