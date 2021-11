Chelsea Women goleia Manchester City e encosta na liderança da FA WSL

Pela 7ª rodada da FA Women’s Super League, Chelsea e Manchester City se enfrentaram, na casa dos citizens. O confronto ocorreu no domingo (14) e terminou com vitória londrina. Apesar do placar elástico de 4 a 0, o jogo foi disputado. As mandantes tiveram o controle de quase todo primeiro tempo. No entanto, a equipe de Emma Hayes soube aproveitar bem os erros do adversário.

Dessa forma, a distância para o líder Arsenal caiu para apenas um ponto. Isso porque, no sábado, as rivais de Londres empataram com o Tottenham Hotspurs. Além disso, a vitória também representou o fim de um tabu, uma vez que o Chelsea nunca havia vencido o City fora de casa no campeonato.

Gol relâmpago e sufoco

Logo após começar a partida, a goleira das Citizens errou a saída de bola. Assim, Jessie Fleming aproveitou e, com frieza, abriu o placar. Porém, o gol no início não abalou as mandantes. Pela maior parte da primeira etapa, o time de Manchester dominou o jogo. Mais de uma vez, Ann-Katrin Berger precisou realizar defesas difíceis para evitar o empate das mandantes.

Apesar disso, no final do primeiro tempo, Sam Kerr ampliou. Após outro erro defensivo, Ji So-Yun cruzou para Guro Reiten, que tocou de cabeça para a atacante australiana mandar para o fundo das redes.

Atuação melhor e mais gols

O segundo tempo, por outro lado, foi de domínio londrino. Logo aos 47 minutos, Fran Kirby perdeu boa oportunidade. Mas isso não impediu a inglesa de deixar seu gol, apenas quatro minutos depois. Após cobrança de escanteio, Erin Cuthbert tocou para Kirby, que finalizou bem de primeira. Apenas quatro minutos depois, Cuthbert cobrou escanteio na cabeça de Magdalena Eriksson. A capitã blue aproveitou a saída errada de Taieb para fazer o quarto.

A partir daí, a partida esfriou. Ambos os times fizeram alterações e reduziram o ritmo. O destaque desse período ficou com Berger. Infelizmente, a goleira alemã se machucou e teve que ser substituída por Zećira Mušović. Até então, não há mais informações sobre a situação da atleta.

Foco na Champions

Na sequência, o Chelsea recebe o Servette, pela Champions League. As Blues são as atuais líderes do grupo A e buscam manter a posição – e quem sabe garantir sua classificação. A partida acontece na quinta-feira (18), às 17h de Brasília. A transmissão será pelo Youtube do DAZN.

