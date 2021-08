Chelsea Women empresta três jogadoras para times da Championship

De pronto, o Chelsea anunciou três empréstimos nos últimos dias. De forma semelhante, as três atletas assinaram seus contratos profissionais recentemente. Além disso, todas irão jogar na Championship (Segunda Divisão) na temporada 2021/22.

As emprestadas

Primeiramente, na quinta-feira (19), Aggie Beever-Jones foi para o Bristol City. A atacante de 18 anos estreou pelo Chelsea contra o Aston Villa, em janeiro. O clube recém-rebaixado busca uma substituta após a estrela Ebony Salmon ter ido para os Estados Unidos.

Em seguida, o Liverpool anunciou Charlotte Wardlaw. A inglesa pode atuar como volante, lateral e zagueira. Estreou com a camisa das Blues em 2019. Da mesma forma que Bethany England fez, Wardlaw ruma à Liverpool em busca de mais espaço.

Por fim, a goleira Emily Orman jogará pelo Crystal Palace. Ainda que não tenha estreado, a jovem treina com o time principal há um bom tempo.

Da mesma maneira, as jogadoras ficarão emprestadas por uma temporada. Será uma oportunidade para o jovem trio ganhar mais tempo de jogo e experiência.

As vagas que se abrem

De acordo com as regras da FA, os times podem registrar apenas 25 jogadoras. Dessa forma, o Chelsea já havia atingido o limite. Inclusive, era esse o fator que impedia das Blues se movimentarem no mercado.

Contudo, com os empréstimos, se abrem três vagas na equipe. Uma delas, provavelmente, será ocupada por Jorja Fox. A jovem lateral completa 18 anos no final de agosto. Com isso, é esperado que assine um contrato profissional com o clube.

De qualquer forma, ainda sobrarão duas vagas em aberto. Ainda assim, existem poucas notícias relacionadas a possíveis contratações por parte do Chelsea.

