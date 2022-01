Chelsea Women domina, mas apenas empata com o Brighton

Após a derrota do Arsenal para o Birmingham na última semana, o Chelsea teve a chance de se aproximar da liderança, neste domingo (23). No entanto, as Blues não conseguiram romper a defesa do Brighton. Apesar dos esforços londrinos, o time desperdiçou grandes chances e viu uma atuação de gala de Megan Walsh, goleira adversária. Assim, a distância continua em quatro pontos, com o Chelsea tendo um jogo a menos.

Primeiro tempo com domínio Blue e chances perdidas

De início, time de Emma Hayes impôs seu jogo. Ainda assim, poucas oportunidades reais de gol surgiram ao longo da primeira etapa. O Brighton chegou uma vez antes dos 20 minutos e Ann-Katrin Berger fez boa defesa para evitar o gol.

A melhor chance das Blues veio com Fran Kirby, aos 37 minutos. A inglesa recebeu um excelente passe e saiu cara a cara com a goleira. Porém, a camisa 14 chutou em cima de Walsh e desperdiçou a chance. Dessa forma, a partida foi para o intervalo empatada.

Mais oportunidades desperdiçadas

Assim como nos primeiros 45 minutos, o segundo tempo foi dominado pelo Chelsea. Logo no início, Erin Cuthbert recebeu na entrada da área, mas chutou para fora. Alguns minutos depois, a escocesa tentou novamente e acertou o travessão. Contudo, as Blues só foram ter outra boa chance nos minutos finais, quando Walsh defendeu uma bola cabeceada por Bethany England. Assim, o placar permaneceu inalterado até o final do jogo.

Chance de se recuperar na liga

Após uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas, o Chelsea joga pela Women’s Super League novamente na próxima quarta-feira (26). Novamente contra o West Ham, em partida que deveria ter sido jogada em 16 de dezembro, mas foi adiada. Será a primeira partida das Blues no Kingsmeadow em 2022 e acontecerá às 16h de Brasília.

