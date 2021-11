Chelsea Women consegue vitória tranquila antes da pausa para a data FIFA

Depois da vitória por 1-0 sobre o Servette na última quinta-feita (18) na Women’s Champions League, as Blues voltaram a disputar o campeonato inglês feminino neste domingo.

O Chelsea recebeu o Birmingham City em Kingsmeadow e, assim como no encontro entre as equipes em setembro, venceu por um placar elástico. Logo, o time de Emma Hayes venceu pelo placar de 5-0, com direito a hat-trick de Sam Kerr. Em síntese, as Blues seguem na segunda colocação com 21 pontos – apenas um atrás do líder, Arsenal.

Domínio absoluto

Logo aos quatro minutos de jogo o Chelsea abriu o placar com um gol de Fran Kirby. Após tentativa da defesa do Birmingham afastar a bola da sua pequena área, a camisa 14 ficou com a sobra e acertou um belo chute da entrada da pequena área.

Em seguida, o show de Sam Kerr começou. Aos 18 minutos Jess Fleming deu um passe em profundidade para a australiana, que furou a última linha defensiva das adversárias e chutou para o gol. Pouco mais de 10 minutos depois, Kerr marcou seu segundo gol na partida e fez 3-0 para as Blues.

Já no final da etapa inicial, a camisa 20 garantiu seu hat-trick. Kerr aproveitou o rebote de Marie Hourihan e, com o gol basicamente aberto, cabeceou para ampliar a vantagem.

Assim, as comandadas de Emma Hayes foram para o vestiário com a liderança por 4-0 no placar. Além de dominarem a partida em todos os sentidos.

Kirby faz história

Sem muitos sustos, o Chelsea seguiu dominando a partida e imprimindo seu ritmo de jogo. Porém, o jogo nas mãos, o ritmo na etapa complementar foi menos acelerado. Da mesma forma, o Birmingham buscou se organizar melhor defensivamente para impedir um placar ainda mais elástico.

Nesse sentido, as Blues seguiram controlando a posse de bola e atacando à meta das adversárias. Aos 22 do segundo tempo, Lauren James entrou no lugar de Fleming. A canadense fez uma ótima partida, inclusive dando assistência. Por outro lado, a substituição foi boa para poupar a camisa 17, ao mesmo tempo que garantiu bons minutos para James que está voltando de lesão.

Então, oito minutos depois Kirby marcou o quinto gol em favor das donas da casa. Mais ainda, representou uma marca histórica para a camisa 14, que chegou aos 100 gols com a camisa do clube. Dessa forma, ela se tornou a 11ª jogadora do Chelsea – contando os times feminino e masculino – a alcançar essa marca.

Logo depois, Kirby foi substituída por Bethany England. Da mesma forma, Guro Reiten saiu para a entrada de Jonna Andersson. Enfim, o Chelsea conseguiu boas descidas nos 15 minutos finais. Até mesmo levando perigo. Contudo, as chances pararam na defesa do Birmingham, que segurou o placar de 5-0.

Chelsea’s 100 club

Portanto, Kirby se tornou a primeira jogadora do Chelsea Women a atingir a marca dos 100 gols. Logo, a inglesa, que está no clube há seis anos, se junta a uma lista repleta de lendas dos Blues:

Frank Lampard – 211 gols B. Tambling – 202 gols Ken Dixon – 193 gols Didier Drogba – 164 gols Roy Bentley – 150 gols Peter Osgood – 150 gols Jimmy Greaves – 132 gols George Mills – 125 gols Eden Hazard – 110 gols George Hilsdon 108 gols Fran Kirby – 100 gols

Ficha técnica

Chelsea Women (3-4-3): Berger, Eriksson – Carter – Bright, Reiten – Leupolz – Spence – Cuthbert, Kirby – Kerr – Fleming.

Birmingham Women (4-4-2): Hourihan, Scott – Quinn – Sandvej – Holloway, Quinn – Murray – Robertson – Ewens, Smith – Pennock.

