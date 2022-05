Chelsea Women conquista a Women’s Super League pela terceira vez consecutiva

Neste domingo (8), o Chelsea Women foi coroado campeão da liga inglesa, a Women’s Super League. A conquista veio após um jogo cheio de emoções contra o Manchester United. Dessa forma, o título da liga é o terceiro consecutivo para o Chelsea – e o quinto na história do clube. Ao longo da partida, as Blues chegaram a ficar atrás no placar duas vezes, mas, no final, o time londrino venceu por 4 a 2.

Além disso, a partida foi a última das lendas Drew Spence e Ji So-Yun em Kingsmeadow, vestindo a camisa azul. Jonna Andersson também teve sua despedida da casa do Chelsea. Juntas, as três somam quase 600 partidas como Blues, além de mais de 120 gols.

A emocionante vitória sobre o United

Não foi fácil, mas se não é sofrido não é Chelsea. De início, a partida parecia desastrosa para a equipe de Emma Hayes. Ainda que favoritas, quem teve o controle inicial do jogo foram as visitantes e, aos 13 minutos, o United abriu o placar com Marta Thomas. No entanto, o Chelsea reagiu rápido com um belo voleio de Erin Cuthbert ainda antes dos 20 minutos.

O empate, porém, não durou muito. Cerca de cinco minutos depois, Ella Toone colocou as Red Devils na frente mais uma vez. Enfim, o restante da primeira etapa não houve muitas chances. Assim, as Blues foram para o intervalo precisando de uma virada para conquistar o título.

Mudanças essenciais e reação rápida

Para o segundo tempo, Emma Hayes voltou com duas alterações. Bethany England e Ji entraram, para aumentar o poder ofensivo. E as mudanças fizeram efeito instantâneo. Logo no primeiro minuto, Sam Kerr marcou um golaço. Precisando da vitória, então, as Blues mantiveram a pressão e, com seis minutos de bola rolando no segundo tempo, Guro Reiten recebeu na área e virou o jogo para o Chelsea.

Apesar de estar vencendo, Emma Hayes não quis tirar o pé e, ao contrário do primeiro tempo, as mandantes dominaram o jogo. Aos 66 minutos de jogo, após uma saída errada, Kerr recebeu de Reiten e aproveitou o gol livre para marcar mais um.

Pelo restante do jogo, a partida esfriou, com ambos os times apenas esperando o apito final. Dessa forma, as Blues se consagraram campeãs da liga, superando o rival Arsenal por apenas um ponto.

Mas a temporada ainda não acabou. Emma Hayes e suas comandadas podem conquistar mais um título na próxima semana. No próximo domingo (15), as Blues enfrentam o Manchester City em Wembley em busca de mais um título. As londrinas são as atuais campeãs da competição e, sem dúvidas, buscarão defender o título – e dar um adeus vitorioso para figuras tão importantes. Por fim, a partida está marcada para 10h30 (horário de Brasília).

