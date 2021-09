Chelsea Women conhece seu grupo na Champions League

Pela primeira vez, a Women’s Champions League terá uma fase de grupos. Nesse sentido, o sorteio foi realizado nesta segunda-feira (13). De pronto, o Chelsea está no grupo A, junto com Wolfsburg (ALE), Juventus (ITA) e Servette (SUI). Os jogos começam em outubro.

O grupo das Blues

A princípio, o Chelsea é um dos favoritos a passar de fase. Contudo, isso não significa que o time inglês terá vida fácil. Primeiramente, o Wolfsburg é um velho conhecido de Emma Hayes. Ao todo, os clubes já se enfrentaram oito vezes, com cinco vitórias alemãs, duas vitórias inglesas e um empate. Na última Champions, as Blues eliminaram as Lobas nas quartas de final por 5 a 1 no agregado.

Por outro lado, o Chelsea nunca enfrentou as outras duas equipes em jogos oficiais. A Juventus, atual campeã italiana, caiu nos 16-avos de final na última edição, para o Lyon. O único histórico entre as inglesas e italianas é um amistoso de 2018, vencido pelo Chelsea por 3 a 0.

Por fim, o Servette também esteve na última Champions. Assim como a Juventus, a equipe caiu nos 16-avos, para o Atlético de Madrid. As suíças são as atuais campeãs nacionais.

Os demais grupos

Juntamente com o grupo A, também foram sorteados os outros grupos. Paris Saint-Germain, Breidablik, Real Madrid e Kharkiv estão no B. O outro representante inglês, Arsenal, está junto de Barcelona, Hoffenheim e HB Koge no C. Por último, Bayern de Munique, Lyon, BK Hacken e Benfica formam o D.

Datas e transmissão

Até então, não foram divulgadas as datas específicas para cada confronto. Contudo, já sabemos quando os jogos ocorrerão. Serão nos seguintes dias: 5/6 e 13/14 de outubro; 9/10 e 17/18 de novembro; 8/9 e 15/16 de dezembro.

Além disso, toda a fase de grupo será transmitida gratuitamente no Youtube do DAZN. Esse modelo se manterá na próxima temporada. Porém, ainda não há informações de transmissão para o mata-mata.

