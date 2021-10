Chelsea Women arranca empate no finalzinho na estreia da Champions League

Pela primeira rodada da Women’s Champions League, o Chelsea recebeu o Wolfsburg em Londres. Em síntese, o jogo foi marcado por erros defensivos que custaram a vitória das Blues. No geral, o time de Emma Hayes teve mais chances, porém o empate em 3 a 3 foi o máximo que conseguiram.

Começo dominante seguido por falhas

De pronto, o Chelsea teve um início sufocante em cima do Wolfsburg. Em oito minutos, as mandantes tiveram quatro escanteios. Além disso, Ji So-Yun fez a goleira das Lobas realizar excelente defesa após cobrança de falta. Finalmente, aos 11 minutos, Sam Kerr recebeu lançamento de Ji e encobriu a arqueira para abrir o placar.

Entretanto, o gol de empate veio aos 16 minutos. Após confusão entre Ann-Katrin Berger e Magdalena Eriksson, Tabea Wassmuth aproveitou o gol aberto para marcar. As Blues não deixaram se abalar e mantiveram a pressão. Até que, aos 33 minutos, Berger sai errado e Jill Roord finalizou para virar o jogo. Na reta final da primeira etapa, o Chelsea pouco criou.

Mais erros e recuperação no final

Logo no início do segundo tempo, Jess Carter recuou mal para Berger e, novamente, Wassmuth utilizou do erro londrino para fazer o terceiro. Contudo, aos 50 minutos, Bethany England diminuiu o placar após confusão na área.

Então, seguiu-se um longo período sem que ambos os times criassem grandes chances. A exceção foi uma defesa de Berger no chute de Wassmuth. Faltando dez minutos para o fim, o Chelsea começou a pressionar o time alemão. A pressão se manteve até que, aos 91 minutos, Pernille Harder aproveitou falha do Wolfsburg para empatar a partida.

Dessa forma, as Blues encerram a primeira rodada na segunda colocação. Isso porque, no outro jogo do grupo, a Juventus venceu o Servette por 3 a 0.

Foco na Women’s Super League

Por fim, o Chelsea entra em campo novamente no domingo (10). A partida será contra o Leicester City e válida pela 5ª rodada da liga inglesa. Mais uma vez, as Blues jogarão no Kingsmeadow, às 08h30 de Brasília.

