Chelsea sofre 4ª derrota seguida: Rosenior admite atuação “mais decepcionante” contra o Everton

O Chelsea vive um momento crítico na temporada após mais uma derrota — desta vez para o Everton. Em coletiva, Liam Rosenior classificou a atuação como a mais decepcionante até agora e apontou erros recorrentes, falta de eficiência e impacto emocional no elenco.

🎙️ Tudo o que Liam Rosenior disse após a derrota mais decepcionante do Chelsea

O Chelsea chegou à sua quarta derrota consecutiva na temporada ao ser superado pelo Everton, em mais uma atuação marcada por erros individuais e falta de eficiência ofensiva.

Beto marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Iliman Ndiaye completou o placar em Merseyside.

Após a partida, o técnico Liam Rosenior falou com a imprensa e fez uma análise direta sobre o momento da equipe.

🔹 “Foi a noite mais decepcionante”

“Foi a noite mais decepcionante até agora. Não conseguimos controlar o jogo, cometemos erros e facilitamos gols. Ficou muito abaixo do que esperávamos.”

🔹 Chelsea cria, mas não consegue finalizar

Apesar do domínio em alguns momentos, o treinador destacou o principal problema:

“Chegamos muitas vezes ao último terço, criamos oportunidades, mas não fomos eficazes. E isso está nos custando caro.”

O técnico também ressaltou o impacto emocional:

“Quando você sofre o primeiro gol em uma sequência negativa, a confiança cai.”

🔹 Falhas individuais voltam a custar caro

“Não foi uma questão de sistema. Estávamos bem organizados. Foram lapsos de concentração — e isso tem acontecido com frequência.”

🔹 Esforço não é o problema

“Não falta entrega ou vontade. Os jogadores continuam lutando até o fim.”

🔹 Mais de 300 minutos sem marcar

“Estamos criando chances. Os gols vão voltar a sair, mas precisamos ser mais eficientes.”

🔹 Pausa pode ajudar o Chelsea

“Pode ser um momento importante para resetar mentalmente e recuperar energia.”

🔹 Relação com a torcida

“Eles viajam, apoiam e merecem respeito. Precisamos dar uma resposta.”

🔹 Ainda há esperança na temporada

“Estamos a um ponto da zona de Champions. Precisamos reagir.”