Chelsea elimina Wrexham na prorrogação e avança às quartas de final da FA Cup

Blues viram jogo no tempo extra com gols de Garnacho e João Pedro e seguem vivos na Copa da Inglaterra

O Chelsea está classificado para as quartas de final da FA Cup. Em uma partida dramática disputada neste sábado (7), os Blues venceram o Wrexham por 4 a 2 após a prorrogação no Racecourse Ground e garantiram vaga na próxima fase da competição.

A equipe comandada por Liam Rosenior precisou mostrar poder de reação duas vezes durante o tempo regulamentar antes de confirmar a vitória no tempo extra.

Wrexham sai na frente e Chelsea reage

Empurrado pela torcida, o Wrexham abriu o placar ainda no primeiro tempo com Sam Smith, aproveitando um bom início da equipe da casa.

O Chelsea conseguiu reagir antes do intervalo. Após uma jogada de pressão ofensiva, a bola acabou desviando e terminou em gol contra do goleiro Arthur Okonkwo, deixando tudo igual.

Jogo ganha emoção no segundo tempo

A segunda etapa começou novamente com o Wrexham em vantagem. Callum Doyle marcou e recolocou o time galês na frente, aumentando a pressão sobre os visitantes.

Mas a resposta do Chelsea foi rápida. Josh Acheampong apareceu bem no ataque e empatou o jogo novamente, levando o confronto para a prorrogação.

Garnacho decide na prorrogação

No tempo extra, a qualidade individual do Chelsea fez a diferença.

Aos 97 minutos, Alejandro Garnacho marcou um belo gol de voleio e colocou os Blues em vantagem pela primeira vez na partida.

O Wrexham ainda chegou a balançar as redes em busca do empate, mas o lance acabou sendo anulado após revisão do VAR.

João Pedro fecha a classificação

Nos minutos finais da prorrogação, o Chelsea aproveitou o espaço deixado pelo adversário.

Em um contra-ataque rápido, João Pedro arrancou em velocidade e finalizou com precisão para marcar o quarto gol dos Blues e confirmar a vitória por 4 a 2.

Chelsea segue na luta pelo título

Com o resultado, o Chelsea avança às quartas de final da FA Cup e mantém vivo o sonho de conquistar mais um título na temporada.

O adversário da próxima fase será definido em sorteio nos próximos dias.

Melhores Momentos