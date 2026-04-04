Chelsea atropela o Port Vale por 7 a 0 e garante vaga nas semifinais da FA Cup

O Chelsea não tomou conhecimento do Port Vale e protagonizou uma atuação dominante em Stamford Bridge. Com um sonoro 7 a 0, os Blues confirmaram a classificação para as semifinais da FA Cup e reforçaram o excelente momento da equipe.

Desde o apito inicial, o Chelsea impôs seu ritmo, controlando a posse de bola e pressionando alto. A superioridade técnica rapidamente se traduziu no placar, abrindo caminho para uma noite tranquila diante de sua torcida.

O primeiro gol saiu com Hato, que abriu o marcador e deu início ao que viria a ser uma atuação coletiva avassaladora. Na sequência, João Pedro ampliou, mostrando oportunismo dentro da área. Ainda no primeiro tempo, Cole Palmer deixou o dele, consolidando a vantagem antes do intervalo.

Na etapa final, o ritmo não diminuiu. Tosin apareceu bem para marcar o quarto, seguido por Andrey Santos, que deixou sua marca em mais uma boa atuação. O jovem Estêvão também balançou as redes, evidenciando a força da nova geração, antes de Alejandro Garnacho fechar a goleada.

Mais do que o placar elástico, o desempenho coletivo chama atenção: intensidade, organização e eficiência foram as marcas do Chelsea ao longo dos 90 minutos.

A vitória coloca os Blues entre os quatro melhores da competição, mantendo vivo o objetivo de conquistar mais um título da FA Cup. Com o elenco mostrando profundidade e jogadores jovens assumindo protagonismo, a equipe chega embalada para a reta final decisiva.