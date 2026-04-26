Calum McFarlane analisa vitória do Chelsea sobre o Leeds e projeta final contra o Manchester City

O Chelsea garantiu vaga na final da FA Cup após vencer o Leeds United por 1 a 0 em Wembley, e o técnico interino Calum McFarlane comentou o desempenho da equipe, a importância do resultado e o papel decisivo de Enzo Fernández.

Vitória que muda o ambiente no Chelsea

McFarlane destacou a importância do resultado para quebrar a sequência negativa:

“Era importante conseguir a vitória. Isso muda completamente o ambiente dentro do grupo e nos dá confiança para os próximos jogos.”

Motivação além dos torcedores

Apesar de reconhecer o apoio da torcida, o treinador reforçou que o objetivo vai além:

“Queremos vencer por nós, pelos torcedores e pelo clube. A FA Cup é uma competição histórica e queremos conquistá-la.”

Enzo Fernández: liderança e decisão

Autor do gol da vitória, Enzo foi amplamente elogiado:

“Ele é um vencedor, tem talento e muita garra. Quando o jogo aperta, ele aparece. Foi excepcional hoje.”

O treinador também destacou sua versatilidade tática e capacidade de decidir jogos importantes.

Foco total no adversário

Sobre a preparação para a partida, McFarlane revelou foco absoluto no Leeds:

“Não analisamos outros jogos. Estudamos apenas o Leeds — suas ameaças e onde poderíamos explorá-los.”

Polêmica com Sánchez

Questionado sobre a confusão envolvendo o goleiro Robert Sánchez, o treinador desconversou:

“Usei o momento para passar instruções aos jogadores. Não vi exatamente o que aconteceu.”

Confiança na final contra o Manchester City

O Chelsea enfrentará o Manchester City na decisão, e McFarlane demonstrou confiança:

“Eles são uma grande equipe, mas vamos entrar para vencer. Precisamos repetir esse nível de atuação.”

Escolha tática e destaque defensivo

Sobre a escolha por Tosin Adarabioyo na defesa:

“Foi uma decisão difícil, mas ele era ideal para lidar com a ameaça aérea. Foi excepcional.”

Foco até o fim da temporada

O treinador reforçou a mentalidade do elenco:

“Somos o Chelsea. Precisamos vencer todos os jogos até o fim da temporada.”

Uma trajetória improvável

Ao ser questionado sobre sua jornada até Wembley:

“Tudo acontece muito rápido. Talvez no fim da temporada eu consiga assimilar melhor, mas é uma experiência incrível.”