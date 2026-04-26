Calum McFarlane analisa vitória do Chelsea sobre o Leeds e projeta final contra o Manchester City

O Chelsea garantiu vaga na final da FA Cup após vencer o Leeds United por 1 a 0 em Wembley, e o técnico interino Calum McFarlane comentou o desempenho da equipe, a importância do resultado e o papel decisivo de Enzo Fernández.
Vitória que muda o ambiente no Chelsea
McFarlane destacou a importância do resultado para quebrar a sequência negativa:
“Era importante conseguir a vitória. Isso muda completamente o ambiente dentro do grupo e nos dá confiança para os próximos jogos.”
Motivação além dos torcedores
Apesar de reconhecer o apoio da torcida, o treinador reforçou que o objetivo vai além:
“Queremos vencer por nós, pelos torcedores e pelo clube. A FA Cup é uma competição histórica e queremos conquistá-la.”
Enzo Fernández: liderança e decisão
Autor do gol da vitória, Enzo foi amplamente elogiado:
“Ele é um vencedor, tem talento e muita garra. Quando o jogo aperta, ele aparece. Foi excepcional hoje.”
O treinador também destacou sua versatilidade tática e capacidade de decidir jogos importantes.
Foco total no adversário
Sobre a preparação para a partida, McFarlane revelou foco absoluto no Leeds:
“Não analisamos outros jogos. Estudamos apenas o Leeds — suas ameaças e onde poderíamos explorá-los.”
Polêmica com Sánchez
Questionado sobre a confusão envolvendo o goleiro Robert Sánchez, o treinador desconversou:
“Usei o momento para passar instruções aos jogadores. Não vi exatamente o que aconteceu.”
Confiança na final contra o Manchester City
O Chelsea enfrentará o Manchester City na decisão, e McFarlane demonstrou confiança:
“Eles são uma grande equipe, mas vamos entrar para vencer. Precisamos repetir esse nível de atuação.”
Escolha tática e destaque defensivo
Sobre a escolha por Tosin Adarabioyo na defesa:
“Foi uma decisão difícil, mas ele era ideal para lidar com a ameaça aérea. Foi excepcional.”
Foco até o fim da temporada
O treinador reforçou a mentalidade do elenco:
“Somos o Chelsea. Precisamos vencer todos os jogos até o fim da temporada.”
Uma trajetória improvável
Ao ser questionado sobre sua jornada até Wembley:
“Tudo acontece muito rápido. Talvez no fim da temporada eu consiga assimilar melhor, mas é uma experiência incrível.”