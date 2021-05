Calendário apertado dificulta trabalho de Tuchel no Chelsea

Em um momento chave da temporada, o treinador Thomas Tuchel precisa manter um equilíbrio entre competitividade e cuidados com a parte física dos jogadores.

Por isso, costuma fazer constantes mudanças no time que vai a campo. O treinador falou sobre como administrar essa questão.

Podia ser melhor?

Em jogos decisivos, Chelsea e Leicester fazem dois jogos num intervalo de três dias. Thomas Tuchel não sabe o motivo de confrontos tão próximos.

“Nunca entendemos isto, porque são as duas equipes que estão envolvidas, e teria sido mais fácil para ambas as equipes lidar com um jogo de quarta-feira, e o próximo jogo é domingo”.

“Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para jogar no sábado, terça-feira, domingo. Era absolutamente lógico jogar o jogo na quarta-feira e, de um lado esportivo, eu acho que ninguém pode discordar”.

“Mas tudo bem, ficamos surpresos, não pudemos mudar e não podemos escolher nossas datas para jogar, então estaremos prontos hoje”.

Equipe médica participativa

A parte física é fundamental no futebol. A estratégia de Thomas Tuchel se consiste em uma equipe que preza pela intensidade em todos os setores do campo, por isso, precisa contar sempre com jogadores que entregam o máximo em termos de desempenho.

Para isso, o treinador precisa estar por dentro da situação física de todos os atletas.

“Há uma troca diária entre mim, os preparadores físicos e a equipe médica, para prever um pouco a carga de trabalho, e o que acontece se deixarmos cada jogador jogar novamente”.

“Falamos de cada um dos jogadores, todos os dias. Há algum problema? Existe algum histórico de lesões musculares? Há algum histórico de lesões musculares em sobrecarga? Há sobrecarga na velocidade, há sobrecarga na taxa de trabalho? Estas conversas que temos todos os dias”.

“Talvez às vezes podemos ter algumas mudanças táticas, e você está sempre um pouco dividido entre não querer mudar nada porque as coisas estão funcionando bem, e saber que não posso jogar as próximas 10 partidas com o mesmo plantel”.

Interferência direta

Para ilustrar como a parte física afeta no jogo e nos resultados do Chelsea, Tuchel citou a ausência de um jogador importante na última partida.

“Por exemplo, Christian Pulisic teria merecido jogar na final da FA Cup? Sim, é claro, e não foi uma boa sensação não o deixar começar. Mas correndo o risco de uma lesão ser reincidente e depois estaria fora para as próximas três partidas, isso seria o maior arrependimento para mim”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp