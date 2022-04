Apesar de arbitragem polêmica, Chelsea Women vence clássico em casa

Assim como domingo, o Chelsea Women enfrentou o Tottenham Hotspurs novamente. Da mesma forma, o jogo, agora em Kingsmeadow, foi na emoção. As Blues venceram por 2 a 1, mas o placar não condiz com o que foi o jogo. O time de Emma Hayes perdeu muitas chances e poderia ter vencido por mais. Porém, o destaque negativo vai para a arbitragem, que não marcou dois pênaltis claros para as mandantes, além de anular um gol legal de Sam Kerr.

Domínio azul na primeira etapa

De início, quem dominou as ações foi o Chelsea. Logo no primeiro minuto, Kerr já obrigou a goleira adversária a trabalhar. Depois, aos 10, Erin Cuthbert chutou, mas a finalização foi bloqueada.

Enfim, o primeiro gol veio pouco depois. Aos 18 minutos, após escanteio curto, Jonna Andersson cruzou e Bethany England subiu para marcar de cabeça.

Em seguida, as Blues mantiveram a pressão. Tanto que com meia hora de jogo, Guro Reiten saiu cara a cara com a goleira, mas perdeu a chance. Já no final do primeiro tempo, na primeira chegada de perigo do Tottenham, as visitantes empataram.

No entanto, no lance seguinte, Pernille Harder fez linda jogada e cruzou para Kerr, que cabeceou e colocou o Chelsea na frente mais uma vez.

Chances desperdiçadas

O segundo tempo, igualmente ao primeiro, teve as Blues superiores. Exceto por um lance, onde Zećira Mušović teve que salvar o time, as mandantes não passaram sustos.

Sendo assim, Cuthbert e England tiveram chances, porém não aproveitaram. A melhor oportunidade veio após um passe de Cuthbert que chegou a Kerr. A camisa 20 marcou o gol, mas foi dado impedimento. No replay, foi mostrado que a australiana estava em posição legal.

Vale destacar que na FA Women’s Super League não tem o VAR. Portanto, a partida terminou com o mesmo placar da etapa inicial. O próximo compromisso das Blues é no próximo domingo (1) contra o Birmingham City no St. Andrew’s Stadium. Nesta reta final, para conquistar o título sem depender de ninguém, o time de Emma Hayes deve vencer todas as partidas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp